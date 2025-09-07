Рунічний гороскоп на 7 вересня 2025 року: Ракам — інтуїція, Козорогам — стабільність

Руни / © ТСН

Руни є символами давньої мудрості, що відображають енергії дня. Вони підказують, де варто проявити гнучкість, а де — витримку. Сьогодні їхні послання допоможуть знайти правильний шлях для кожного знаку Зодіаку.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за знаками Зодіаку

Овен — руна Соулу

Світло й енергія допоможуть вам діяти рішуче. Це день для перемог і ясності.

Телець — руна Гебо

У взаємодії з іншими знайдете гармонію. Важливо будувати відносини на рівності.

Близнята — руна Дагаз

Час прозрінь і нового бачення. День може відкрити свіже розв'язання проблеми.

Рак — руна Лагуз

Інтуїція підкаже правильний напрям. Слухайте внутрішні відчуття.

Лев — руна Феху

Зосередьтесь на своїх ресурсах — матеріальних і духовних. Є шанс їх примножити.

Діва — руна Ансуз

Слово сьогодні набуває сили. Важливі розмови та знаки можуть стати вирішальними.

Терези — руна Вуньйо

День гармонії й радості. Діліться позитивом і підтримкою з близькими.

Скорпіон — руна Турисаз

Час для обережності. Захистіть власні межі й дійте уважно.

Стрілець — руна Райдо

Поступовий рух уперед принесе результат. Важливо планувати кроки заздалегідь.

Козоріг — руна Йера

Стабільність і результати попередніх зусиль стануть вашою опорою. Це день підсумків.

Водолій — руна Інгуз

Час закладати основу для нового. Ідеї, які з’являться сьогодні, матимуть потенціал.

Риби — руна Пердро

Доля може дати підказку через випадковість. Будьте уважними до деталей.

7 вересня 2025 року руни радять звернути увагу на внутрішні ресурси й гармонію у стосунках. Це день, коли інтуїція, стабільність і відкритість до нового стануть вашими провідниками.

