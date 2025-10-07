Рунічний гороскоп на 7 жовтня 2025 року: Овнам — дія, Рибам — спокій

Руни / © ТСН

Руни 7 жовтня 2025 року вказують на потребу в балансі між рухом і відпочинком. Одним знакам варто діяти, іншим — дати собі простір для відновлення.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за знаками Зодіаку

Овен — руна Тейваз

Енергія та рішучість ведуть до успіху. Головне — діяти чесно й послідовно.

Телець — руна Йера

Поступовість і стабільність допоможуть досягти результату.

Близнята — руна Ансуз

День відкриє можливість отримати важливу інформацію або пораду.

Рак — руна Гебо

Партнерство і взаємність будуть ключем до гармонії.

Лев — руна Соулу

Ваша енергія приваблює людей і можливості. Використайте її для реалізації ідей.

Діва — руна Інгуз

Вдалий час для завершення старих справ і початку нового етапу.

Терези — руна Вуньйо

День радості, тепла й гармонійного спілкування.

Скорпіон — руна Турисаз

Не поспішайте. Обережність і спостережливість — ваші союзники.

Стрілець — руна Райдо

Нові можливості у русі. Подорож або зміни дадуть поштовх до росту.

Козоріг — руна Ейваз

Витримка та сила характеру допоможуть подолати перешкоди.

Водолій — руна Кеназ

Ясність і натхнення допоможуть розв’язати складне питання.

Риби — руна Лагуз

День для відновлення, внутрішнього спокою й інтуїтивного розуміння.

7 жовтня 2025 року руни нагадують: дійте тоді, коли відчуваєте правильний момент, і не боріться з природним ритмом подій. Спокій та рішучість у рівновазі приносять справжню силу.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

