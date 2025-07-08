Рунічний гороскоп на 8 липня 2025 року: Овнам — рішучість, Ракам — м’яке оновлення, а Левам — сяйво визнання

Руни / © ТСН

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Руни — це не просто символи, а містичні провідники, що розкривають енергію дня і допомагають ухвалювати рішення в гармонії з внутрішнім і зовнішнім світом.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Руна: “Тейваз” — воля, мужність, дія.

Порада: це день рішучих кроків: довіряйте внутрішній силі і сміливо беріть на себе відповідальність.

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Телець (20 квітня – 20 травня)

Руна: “Гебо” — взаємодія, партнерство, обмін.

Порада: відкритість і рівноцінний внесок у відносинах — ключ до гармонії сьогодні.

Близнята (21 травня – 20 червня)

Руна: “Ансуз” — комунікація, натхнення, внутрішня мудрість.

Порада: слухайте знаки й підказки — вони можуть прийти через слово або несподівану ідею.

Рак (21 червня – 22 липня)

Руна: “Беркана” — оновлення, ріст, жіноча енергія.

Порада: скористайтесь цією добою для внутрішнього оновлення — сьогоднішня тиша наповнює вас.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Руна: “Соулу” — сонце, творчість, визнання.

Порада: ваша енергія світиться назовні — використайте цей день для творчих чи лідерських проявів.

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Діва (23 серпня – 22 вересня)

Руна: “Гагалаз” — руйнування старого, очищення.

Порада: щось може лягти на дно вашого життя — не бійтеся, це початок нового запуску.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Руна: “Беркана” — потяг до краси, нові початки, турбота.

Порада: приділіть час оновленню атмосфери в собі й навколо: створіть гармонію через ніжність.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Руна: “Іса” — зупинка, внутрішній лад, роздуми.

Порада: пильнуйте за внутрішнім спокоєм: пауза — важливіша за поспіх.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Руна: “Райдо” — шлях, рух, синхронність.

Порада: рух у напрямку важливої мети — краще зробити невеликий крок, ніж чекати ідеального моменту.

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Козоріг (22 грудня – 19 січня)

Руна: “Ейваз” — витривалість, трансформація, цілеспрямованість.

Порада: зосередьтеся на важливому — результат винагороджує терплячість.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Руна: “Кеназ” — просвітлення, ідеї, відкриття.

Порада: нові ідеї запалюють вас — поділіться творчим натхненням з іншими.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Руна: “Лагуз” — інтуїція, потік, чутливість.

Порада: Довіртесь своїм відчуттям — внутрішня течія допоможе прийняти важливі рішення.

8 липня руни несуть посилання на оновлення, розвиток, внутрішню силу та рух уперед. Важливо не розгубитися серед думок, а тримати внутрішній фокус — чи через глибоку тишу, чи через творчий вогонь.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше тарологиня шокувала новим прогнозом щодо планів РФ: що вона передбачила.