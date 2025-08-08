- Дата публікації
Рунічний гороскоп на 8 серпня 2025 року: Ракам — ясність у стосунках, Левам — емоційна рівновага
8 серпня — чудовий день для пізнання глибших потреб у стосунках та внутрішнього настрою. Руни радять діяти, спираючись на інтуїцію і бути відкритими до змін.
Руни — це давні символи енергії, що відкривають доступ до внутрішньої мудрості. Цього дня вони вказують на силу інтуїції, важливість емоційного балансу та оновлення у стосунках. Слухайте серце — це ваш ключ.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Гороскоп по знаках Зодіаку
Овен (21 бер – 20 квітня)
Руна дня: “Соулу” — внутрішнє світло, успіх, ясність
День сприяє просвітленню вашого шляху — слухайте своє серце та дійте від щирості.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Руна дня: “Лагуз” — потік, інтуїція, емоційний резонанс
Ваші відчуття сьогодні — надійний компас. Довіряйте потоку й внутрішнім сигналам.
Близнята (21 травня – 21 червня)
Руна дня: “Манназ” — спільність, внутрішній діалог, людське відображення
Сьогодні важливо обговорити почуте та побачене — взаємне розуміння здатне прозріти.
Рак (22 червня – 22 липня)
Руна дня: “Гебо” — обмін, партнерство, рівновага
У стосунках настає час щирого діалогу. Ваша відкритість стимулює справжню близькість.
Лев (23 лип – 22 серпня)
Руна дня: “Кеназ” — творчість, світло, нове бачення
Емоційна ясність відкриває нові можливості. Це час проявити світло своєї сутності.
Діва (23 серпня – 22 вересня)
Руна дня: “Гагалаз” — очищення, руйнування, оновлення
Звільніться від накопичених емоцій — це протягом оновить вашу внутрішню структуру.
Терези (23 вересня – 22 жовтня)
Руна дня: “Ейваз” — рух, трансформація, гнучкість
Ваш шлях відкривається через адаптацію — прийміть зміни як можливості, а не виклики.
Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)
Руна дня: “Дагаз” — прозріння, світанок, новий погляд
Можливо, виникне нове бачення — дайте простір світлу проникнути всередину.
Стрілець (22 листопада – 21 грудня)
Руна дня: “Тейваз” — воля, рішучість, мужність
Ваша внутрішня сила сьогодні — джерело дії. Крокуйте упевнено, з честю й натхненням.
Козоріг (22 грудня – 19 січня)
Руна дня: “Уруз” — відновлення, витривалість, сила
Ваш ресурс — у внутрішній силі. Після очищення — готові рухатися вперед.
Водолій (20 січня – 18 лютого)
Руна дня: “Пертро” — інтуїція, таємниця, шанс
Умови дозволяють заглибитися у невидиме. Дайте таємницям стати вашим посиленим виміром.
Риби (19 лютого – 20 березня)
Руна дня: “Йера” — цикли, плоди, завершення
Завершуйте те, що давно потребує фіналу — це дозволить новому прорости органічно.
8 серпня — особливий день, що закликає до глибокого внутрішнього оновлення, збалансованості та чесного діалогу в стосунках. Руни рекомендують діяти, довіряючи чуттю, бути гнучкими — та водночас цінувати прозорість і справжність. Особливо для Раків це — день відкритості, для Левів — баланс душі, а для Скорпіонів — можливість побачити нове.
