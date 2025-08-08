ТСН у соціальних мережах

Рунічний гороскоп на 8 серпня 2025 року: Ракам — ясність у стосунках, Левам — емоційна рівновага

8 серпня — чудовий день для пізнання глибших потреб у стосунках та внутрішнього настрою. Руни радять діяти, спираючись на інтуїцію і бути відкритими до змін.

Руни

Руни / © pixabay.com

Руни — це давні символи енергії, що відкривають доступ до внутрішньої мудрості. Цього дня вони вказують на силу інтуїції, важливість емоційного балансу та оновлення у стосунках. Слухайте серце — це ваш ключ.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Гороскоп по знаках Зодіаку

  • Овен (21 бер – 20 квітня)
    Руна дня:Соулу” — внутрішнє світло, успіх, ясність
    День сприяє просвітленню вашого шляху — слухайте своє серце та дійте від щирості.

  • Телець (21 квітня – 20 травня)
    Руна дня:Лагуз” — потік, інтуїція, емоційний резонанс
    Ваші відчуття сьогодні — надійний компас. Довіряйте потоку й внутрішнім сигналам.

  • Близнята (21 травня – 21 червня)
    Руна дня:Манназ” — спільність, внутрішній діалог, людське відображення
    Сьогодні важливо обговорити почуте та побачене — взаємне розуміння здатне прозріти.

  • Рак (22 червня – 22 липня)
    Руна дня:Гебо” — обмін, партнерство, рівновага
    У стосунках настає час щирого діалогу. Ваша відкритість стимулює справжню близькість.

  • Лев (23 лип – 22 серпня)
    Руна дня:Кеназ” — творчість, світло, нове бачення
    Емоційна ясність відкриває нові можливості. Це час проявити світло своєї сутності.

  • Діва (23 серпня – 22 вересня)
    Руна дня:Гагалаз” — очищення, руйнування, оновлення
    Звільніться від накопичених емоцій — це протягом оновить вашу внутрішню структуру.

  • Терези (23 вересня – 22 жовтня)
    Руна дня:Ейваз” — рух, трансформація, гнучкість
    Ваш шлях відкривається через адаптацію — прийміть зміни як можливості, а не виклики.

  • Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)
    Руна дня:Дагаз” — прозріння, світанок, новий погляд
    Можливо, виникне нове бачення — дайте простір світлу проникнути всередину.

  • Стрілець (22 листопада – 21 грудня)
    Руна дня:Тейваз” — воля, рішучість, мужність
    Ваша внутрішня сила сьогодні — джерело дії. Крокуйте упевнено, з честю й натхненням.

  • Козоріг (22 грудня – 19 січня)
    Руна дня:Уруз” — відновлення, витривалість, сила
    Ваш ресурс — у внутрішній силі. Після очищення — готові рухатися вперед.

  • Водолій (20 січня – 18 лютого)
    Руна дня:Пертро” — інтуїція, таємниця, шанс
    Умови дозволяють заглибитися у невидиме. Дайте таємницям стати вашим посиленим виміром.

  • Риби (19 лютого – 20 березня)
    Руна дня:Йера” — цикли, плоди, завершення
    Завершуйте те, що давно потребує фіналу — це дозволить новому прорости органічно.

8 серпня — особливий день, що закликає до глибокого внутрішнього оновлення, збалансованості та чесного діалогу в стосунках. Руни рекомендують діяти, довіряючи чуттю, бути гнучкими — та водночас цінувати прозорість і справжність. Особливо для Раків це — день відкритості, для Левів — баланс душі, а для Скорпіонів — можливість побачити нове.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

