Рунічний гороскоп на 8 серпня 2025 року: Ракам — ясність у стосунках, Левам — емоційна рівновага

Руни — це давні символи енергії, що відкривають доступ до внутрішньої мудрості. Цього дня вони вказують на силу інтуїції, важливість емоційного балансу та оновлення у стосунках. Слухайте серце — це ваш ключ.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Гороскоп по знаках Зодіаку

Овен (21 бер – 20 квітня)

Руна дня: “Соулу” — внутрішнє світло, успіх, ясність

День сприяє просвітленню вашого шляху — слухайте своє серце та дійте від щирості.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Руна дня: “Лагуз” — потік, інтуїція, емоційний резонанс

Ваші відчуття сьогодні — надійний компас. Довіряйте потоку й внутрішнім сигналам.

Близнята (21 травня – 21 червня)

Руна дня: “Манназ” — спільність, внутрішній діалог, людське відображення

Сьогодні важливо обговорити почуте та побачене — взаємне розуміння здатне прозріти.

Рак (22 червня – 22 липня)

Руна дня: “Гебо” — обмін, партнерство, рівновага

У стосунках настає час щирого діалогу. Ваша відкритість стимулює справжню близькість.

Лев (23 лип – 22 серпня)

Руна дня: “Кеназ” — творчість, світло, нове бачення

Емоційна ясність відкриває нові можливості. Це час проявити світло своєї сутності.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Руна дня: “Гагалаз” — очищення, руйнування, оновлення

Звільніться від накопичених емоцій — це протягом оновить вашу внутрішню структуру.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Руна дня: “Ейваз” — рух, трансформація, гнучкість

Ваш шлях відкривається через адаптацію — прийміть зміни як можливості, а не виклики.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Руна дня: “Дагаз” — прозріння, світанок, новий погляд

Можливо, виникне нове бачення — дайте простір світлу проникнути всередину.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Руна дня: “Тейваз” — воля, рішучість, мужність

Ваша внутрішня сила сьогодні — джерело дії. Крокуйте упевнено, з честю й натхненням.

Козоріг (22 грудня – 19 січня)

Руна дня: “Уруз” — відновлення, витривалість, сила

Ваш ресурс — у внутрішній силі. Після очищення — готові рухатися вперед.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Руна дня: “Пертро” — інтуїція, таємниця, шанс

Умови дозволяють заглибитися у невидиме. Дайте таємницям стати вашим посиленим виміром.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Руна дня: “Йера” — цикли, плоди, завершення

Завершуйте те, що давно потребує фіналу — це дозволить новому прорости органічно.

8 серпня — особливий день, що закликає до глибокого внутрішнього оновлення, збалансованості та чесного діалогу в стосунках. Руни рекомендують діяти, довіряючи чуттю, бути гнучкими — та водночас цінувати прозорість і справжність. Особливо для Раків це — день відкритості, для Левів — баланс душі, а для Скорпіонів — можливість побачити нове.

