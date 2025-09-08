ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
40
Час на прочитання
2 хв

Рунічний гороскоп на 8 вересня 2025 року: Овнам — підтримка, Терезам — нові ідеї

8 вересня — день, коли варто звернути увагу на взаємини та свіжі ідеї. Руничні символи підказують: Овни знайдуть ресурс у колективі, а Терези отримають натхнення для нових рішень.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН

Руни — це давні символи сили, що допомагають розуміти приховані процеси. Цього дня вони наголошують на людських зв’язках, інтуїції й внутрішній стабільності.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за знаками Зодіаку

  • Овен — руна Манназ
    Сила колективу стане вашим ресурсом. Будьте відкриті для підтримки й співпраці.

  • Телець — руна Йера
    Настає час зібрати результати. Ви побачите перші плоди своєї праці.

  • Близнята — руна Кеназ
    Ясність і творчий вогонь допоможуть знайти новий підхід у справах.

  • Рак — руна Ейваз
    Витримка й внутрішній захист допоможуть вам пройти цей день без втрат.

  • Лев — руна Вуньйо
    Радість у дрібницях принесе гармонію. Зверніть увагу на позитив у стосунках.

  • Діва — руна Феху
    Матеріальні чи емоційні ресурси потребують уваги. Використовуйте їх обережно.

  • Терези — руна Ансуз
    Нові ідеї прийдуть через слово чи підказку. Слухайте уважно й не ігноруйте знаків.

  • Скорпіон — руна Турисаз
    Обачність сьогодні допоможе уникнути конфліктів. Чітко визначайте власні межі.

  • Стрілець — руна Соулу
    Внутрішнє світло дає впевненість. Це день для активних дій і ясних цілей.

  • Козоріг — руна Гебо
    Партнерство та взаємний обмін стають головними темами. Діліться ресурсами рівноцінно.

  • Водолій — руна Лагуз
    Інтуїція — ваш ключ. Прислухайтесь до внутрішніх відчуттів і довіряйте їм.

  • Риби — руна Пердро
    Доля може дати вам несподівану підказку. Приймайте випадковості як можливості.

8 вересня 2025 року руни радять: шукайте підтримку в оточенні, прислухайтесь до знаків і використовуйте ресурси мудро. Це день, коли співпраця та нові ідеї відкривають нові двері.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.

Дата публікації
Кількість переглядів
40
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie