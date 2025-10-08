ТСН у соціальних мережах

Рунічний гороскоп на 8 жовтня 2025 року: Дівам — нові рішення, Стрільцям — підтримка

8 жовтня пройде під знаком ясності та співпраці. Діви знайдуть ефективні рішення у справах, а Стрільці отримають підтримку, яка допоможе рухатися вперед.

Олена Кузьмич
Рунічний гороскоп

Рунічний гороскоп / © ТСН

Цей день принесе розуміння та внутрішню рівновагу. Руни підказують: важливо діяти спокійно, з повагою до себе та інших, і не ігнорувати підказки долі.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за знаками Зодіаку

  • Овен — руна Тейваз
    День рішучих дій. Ви можете зробити крок, на який давно не наважувались.

  • Телець — руна Йера
    Ваші зусилля починають давати стабільні результати. Не зупиняйтесь.

  • Близнята — руна Ансуз
    Важлива розмова або нова інформація допоможуть зрозуміти ситуацію.

  • Рак — руна Кеназ
    Сьогодні ви отримаєте інсайт або натхнення, що відкриє новий шлях.

  • Лев — руна Соулу
    Успіх супроводжує вас у справах. Енергія дня сприяє сміливим крокам.

  • Діва — руна Ейваз
    Витримка й аналітичність допоможуть прийняти правильне рішення.

  • Терези — руна Вуньйо
    Радість і гармонія у стосунках повернуть вам внутрішній баланс.

  • Скорпіон — руна Турисаз
    Варто сповільнитися та оцінити ситуацію. Обережність збереже сили.

  • Стрілець — руна Гебо
    Підтримка партнерів і друзів буде особливо цінною цього дня.

  • Козоріг — руна Інгуз
    Настає час нового початку. Зосередьтеся на планах майбутнього.

  • Водолій — руна Райдо
    Можливі зміни або подорож, які відкриють нові горизонти.

  • Риби — руна Лагуз
    Інтуїція сьогодні — ваш найкращий радник. Довіртесь відчуттям.

8 жовтня 2025 року руни радять шукати гармонію у стосунках і не боятися оновлення. Це день, коли рішучість і довіра до процесу ведуть до ясності.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що осінь дарує кохання: ці три знаки в жовтні 2025 року нарешті зустрінуть свою другу половинку.

Перші дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла та романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.

