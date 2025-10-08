- Дата публікації
Рунічний гороскоп на 8 жовтня 2025 року: Дівам — нові рішення, Стрільцям — підтримка
8 жовтня пройде під знаком ясності та співпраці. Діви знайдуть ефективні рішення у справах, а Стрільці отримають підтримку, яка допоможе рухатися вперед.
Цей день принесе розуміння та внутрішню рівновагу. Руни підказують: важливо діяти спокійно, з повагою до себе та інших, і не ігнорувати підказки долі.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз за знаками Зодіаку
Овен — руна Тейваз
День рішучих дій. Ви можете зробити крок, на який давно не наважувались.
Телець — руна Йера
Ваші зусилля починають давати стабільні результати. Не зупиняйтесь.
Близнята — руна Ансуз
Важлива розмова або нова інформація допоможуть зрозуміти ситуацію.
Рак — руна Кеназ
Сьогодні ви отримаєте інсайт або натхнення, що відкриє новий шлях.
Лев — руна Соулу
Успіх супроводжує вас у справах. Енергія дня сприяє сміливим крокам.
Діва — руна Ейваз
Витримка й аналітичність допоможуть прийняти правильне рішення.
Терези — руна Вуньйо
Радість і гармонія у стосунках повернуть вам внутрішній баланс.
Скорпіон — руна Турисаз
Варто сповільнитися та оцінити ситуацію. Обережність збереже сили.
Стрілець — руна Гебо
Підтримка партнерів і друзів буде особливо цінною цього дня.
Козоріг — руна Інгуз
Настає час нового початку. Зосередьтеся на планах майбутнього.
Водолій — руна Райдо
Можливі зміни або подорож, які відкриють нові горизонти.
Риби — руна Лагуз
Інтуїція сьогодні — ваш найкращий радник. Довіртесь відчуттям.
8 жовтня 2025 року руни радять шукати гармонію у стосунках і не боятися оновлення. Це день, коли рішучість і довіра до процесу ведуть до ясності.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
