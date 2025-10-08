Рунічний гороскоп / © ТСН

Цей день принесе розуміння та внутрішню рівновагу. Руни підказують: важливо діяти спокійно, з повагою до себе та інших, і не ігнорувати підказки долі.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за знаками Зодіаку

Овен — руна Тейваз

День рішучих дій. Ви можете зробити крок, на який давно не наважувались.

Телець — руна Йера

Ваші зусилля починають давати стабільні результати. Не зупиняйтесь.

Близнята — руна Ансуз

Важлива розмова або нова інформація допоможуть зрозуміти ситуацію.

Рак — руна Кеназ

Сьогодні ви отримаєте інсайт або натхнення, що відкриє новий шлях.

Лев — руна Соулу

Успіх супроводжує вас у справах. Енергія дня сприяє сміливим крокам.

Діва — руна Ейваз

Витримка й аналітичність допоможуть прийняти правильне рішення.

Терези — руна Вуньйо

Радість і гармонія у стосунках повернуть вам внутрішній баланс.

Скорпіон — руна Турисаз

Варто сповільнитися та оцінити ситуацію. Обережність збереже сили.

Стрілець — руна Гебо

Підтримка партнерів і друзів буде особливо цінною цього дня.

Козоріг — руна Інгуз

Настає час нового початку. Зосередьтеся на планах майбутнього.

Водолій — руна Райдо

Можливі зміни або подорож, які відкриють нові горизонти.

Риби — руна Лагуз

Інтуїція сьогодні — ваш найкращий радник. Довіртесь відчуттям.

8 жовтня 2025 року руни радять шукати гармонію у стосунках і не боятися оновлення. Це день, коли рішучість і довіра до процесу ведуть до ясності.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

