- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 56
- Час на прочитання
- 2 хв
Рунічний гороскоп на 9–15 березня 2026 року: Тельцям — фінансовий шанс, Стрільцям — новий напрям
Тиждень 9–15 березня 2026 року за рунами принесе нові рішення, робочі можливості та події, які можуть змінити плани.
Другий тиждень березня часто задає темп усій весні. Рунічні символи цього періоду говорять про активність, перегляд фінансових стратегій і готовність до змін. Це гарний час для нових домовленостей, робочих ініціатив і планування майбутніх кроків. Виграють ті, хто не відкладає важливі рішення.
Головна руна тижня — Райдо
Руна Райдо символізує рух і зміну напрямку. Тиждень може принести поїздки, нові проєкти або рішення, які змінять звичний ритм. Головне — бути готовими до змін.
Рунічний прогноз для всіх знаків зодіаку
Овен — руна Тейваз
Тиждень вимагатиме рішучості. Ваша наполегливість допоможе просунути важливу справу.
Телець — руна Феху
Можлива фінансова можливість або вигідна пропозиція.
Близнята — руна Ансуз
Переговори, новини або нові контакти можуть змінити ваші плани.
Рак — руна Беркана
Важливо зберігати баланс між роботою і відпочинком.
Лев — руна Соулу
Тиждень дасть шанс проявити себе і привернути увагу.
Діва — руна Кеназ
Уважність до деталей допоможе уникнути помилок.
Терези — руна Гебо
Співпраця і підтримка інших людей принесуть результат.
Скорпіон — руна Альґіз
Потрібно діяти обережно й не поспішати з довірою.
Стрілець — руна Дагаз
Можливий новий напрям або зміна планів.
Козоріг — руна Отал
Практичність допоможе зміцнити позиції.
Водолій — руна Уруз
Енергії вистачить для старту нового проєкту.
Риби — руна Лагуз
Краще не форсувати події й діяти інтуїтивно.
Тиждень 9–15 березня 2026 року за рунами стане періодом руху і нових можливостей. Саме сміливість у поєднанні з розрахунком допоможе отримати результат.
Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.