Рунічний гороскоп на 9–15 березня 2026 року: Тельцям — фінансовий шанс, Стрільцям — новий напрям

Другий тиждень березня часто задає темп усій весні. Рунічні символи цього періоду говорять про активність, перегляд фінансових стратегій і готовність до змін. Це гарний час для нових домовленостей, робочих ініціатив і планування майбутніх кроків. Виграють ті, хто не відкладає важливі рішення.

Головна руна тижня — Райдо

Руна Райдо символізує рух і зміну напрямку. Тиждень може принести поїздки, нові проєкти або рішення, які змінять звичний ритм. Головне — бути готовими до змін.

Рунічний прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — руна Тейваз

Тиждень вимагатиме рішучості. Ваша наполегливість допоможе просунути важливу справу.

Телець — руна Феху

Можлива фінансова можливість або вигідна пропозиція.

Близнята — руна Ансуз

Переговори, новини або нові контакти можуть змінити ваші плани.

Рак — руна Беркана

Важливо зберігати баланс між роботою і відпочинком.

Лев — руна Соулу

Тиждень дасть шанс проявити себе і привернути увагу.

Діва — руна Кеназ

Уважність до деталей допоможе уникнути помилок.

Терези — руна Гебо

Співпраця і підтримка інших людей принесуть результат.

Скорпіон — руна Альґіз

Потрібно діяти обережно й не поспішати з довірою.

Стрілець — руна Дагаз

Можливий новий напрям або зміна планів.

Козоріг — руна Отал

Практичність допоможе зміцнити позиції.

Водолій — руна Уруз

Енергії вистачить для старту нового проєкту.

Риби — руна Лагуз

Краще не форсувати події й діяти інтуїтивно.

Тиждень 9–15 березня 2026 року за рунами стане періодом руху і нових можливостей. Саме сміливість у поєднанні з розрахунком допоможе отримати результат.

