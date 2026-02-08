Рунічний гороскоп на 9–15 лютого 2026 року: фінансові шанси, важливі рішення і знаки долі для всіх знаків зодіаку

Руни / © ТСН

Середина лютого часто показує, наскільки правильно обраний напрям на місяць. Руничні символи цього тижня говорять про практичність, уважність до ресурсів і вміння вчасно змінити план. Це період, коли краще робити менше, але точніше. Виграють ті, хто не діє на емоціях, а спирається на факти й домовленості.

Загальна енергія тижня — руна Йєра

Руна Йєра символізує результат і наслідки попередніх дій. Цього тижня стане видно, що приносить користь, а що лише забирає сили. Добрий час для підбиття підсумків, фінансових рішень і завершення затягнутих справ.

Рунічний прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — руна Тейваз

Тиждень рішучості. Важливо діяти прямо й не уникати відповідальності у складних питаннях.

Телець — руна Феху

Фінансові можливості. Сприятливий період для заробітку й розумних витрат.

Близнята — руна Ансуз

Час переговорів. Інформація й розмови можуть вплинути на рішення.

Рак — руна Беркана

Відновлення ресурсу. Варто берегти сили й не перевантажувати себе.

Лев — руна Соулу

Прояв і впевненість. Ваші ініціативи можуть отримати підтримку.

Діва — руна Кеназ

Увага до деталей. Дрібниці визначатимуть успіх.

Терези — руна Гебо

Партнерські рішення. Домовленості принесуть користь.

Скорпіон — руна Альґіз

Захист інтересів. Не варто довіряти сумнівним пропозиціям.

Стрілець — руна Райдо

Рух і зміни. Можлива поїздка або новий напрям.

Козоріг — руна Наутиз

Дисципліна. Контроль витрат і часу буде ключовим.

Водолій — руна Дагаз

Поворотний момент. Може з’явитися нова можливість.

Риби — руна Лагуз

Спокійний темп. Краще не форсувати події.

Тиждень 9–15 лютого 2026 року підкреслює значення результатів і реалістичних рішень. Руни радять діяти обдумано й не витрачати ресурс на зайве — саме це дасть відчутну користь.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.