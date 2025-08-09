ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
15
Час на прочитання
2 хв

Рунічний гороскоп на 9 серпня 2025 року: Рибам — внутрішнє прозріння, Стрільцям — нові ідеї

9 серпня – день, коли руни допоможуть заглибитись у свою інтуїцію та побачити нові горизонти. Особливо прозоро проявиться внутрішнє світло.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН

Руни — це стародавні символи, які відкривають нам доступ до складних внутрішніх процесів і енергії. 9 серпня вони додають рішучості, стимулюють креативність і дарують синергію з інтуїцією. Головне — відкритись внутрішньому поштовху і сміливо продовжувати шлях.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Гороскоп по знаках Зодіаку

  • Овен (21 березня – 20 квітня)
    Руна дня:Тейваз” — мужність, дія, цілеспрямованість
    Внутрішній вогонь штовхатиме вперед. Знаходьте баланс між імпульсивністю і усвідомленим вибором.

  • Телець (21 квітня – 20 травня)
    Руна дня:Феху” — добробут, стабільність, матеріальні ресурси
    Сприятливий день для планування фінансових кроків та довгострокових цілей.

  • Близнята (21 травня – 21 червня)
    Руна дня:Ансуз” — слово, комунікація, натхнення
    Активні діалоги і обмін ідеями відкриють нові можливості.

  • Рак (22 червня – 22 липня)
    Руна дня:Лагуз” — інтуїція, потік, внутрішня глибина
    День глибоких емоцій — прислухайтесь до серця, воно підкаже думки, які варто почути.

  • Лев (23 липня – 22 серпня)
    Руна дня:Совіло” — успіх, ясність, внутрішнє світло
    Чіткість намірів відкриє шлях до визнання. Ваше світло буде помітним.

  • Діва (23 серпня – 22 вересня)
    Руна дня:Йера” — результати, врожай, завершення
    Час зібрати плоди — внутрішні чи зовнішні — зроблених вкладень.

  • Терези (23 вересня – 22 жовтня)
    Руна дня:Гебо” — обмін, партнерство, рівновага
    Співпраця сьогодні — найкращий ресурс для досягнень.

  • Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)
    Руна дня:Гагалаз” — очищення, трансформація
    Внутрішні зрушення ведуть до оновлення самих себе.

  • Стрілець (22 листопада – 21 грудня)
    Руна дня:Райдо” — шлях, подорож, рух
    Час стати рухомим — в меті або мисленні. Нові ідеї можуть підказати правильний напрям.

  • Козоріг (22 грудня – 19 січня)
    Руна дня:Ейваз” — захист, витривалість, стабільність
    Ваш внутрішній щит міцнішає — користуйтеся власними ресурсами мудро.

  • Водолій (20 січня – 18 лютого)
    Руна дня:Манназ” — людське єство, взаємодія, рефлексія взаємних порозумінь і спільна рефлексія здатні відкрити нові глибини.

  • Риби (19 лютого – 20 березня)
    Руна дня:Дагаз” — прозріння, новий погляд, перехід
    Ваше внутрішнє прозріння сьогодні здатне змінити сприйняття світу.

9 серпня — це день, коли руни надихають нас слухати внутрішній голос, діяти з усвідомленням і не боятися змін. Внутрішнє світло, прозріння та відкритість до нових ідей — ключі цього дня. Особливо цей поворот важливий для Риб — прозріння стає справжнім керівником, а для Стрільців — це про мудрі рухи вперед.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.

Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie