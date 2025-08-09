- Дата публікації
Рунічний гороскоп на 9 серпня 2025 року: Рибам — внутрішнє прозріння, Стрільцям — нові ідеї
9 серпня – день, коли руни допоможуть заглибитись у свою інтуїцію та побачити нові горизонти. Особливо прозоро проявиться внутрішнє світло.
Руни — це стародавні символи, які відкривають нам доступ до складних внутрішніх процесів і енергії. 9 серпня вони додають рішучості, стимулюють креативність і дарують синергію з інтуїцією. Головне — відкритись внутрішньому поштовху і сміливо продовжувати шлях.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Гороскоп по знаках Зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Руна дня: “Тейваз” — мужність, дія, цілеспрямованість
Внутрішній вогонь штовхатиме вперед. Знаходьте баланс між імпульсивністю і усвідомленим вибором.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Руна дня: “Феху” — добробут, стабільність, матеріальні ресурси
Сприятливий день для планування фінансових кроків та довгострокових цілей.
Близнята (21 травня – 21 червня)
Руна дня: “Ансуз” — слово, комунікація, натхнення
Активні діалоги і обмін ідеями відкриють нові можливості.
Рак (22 червня – 22 липня)
Руна дня: “Лагуз” — інтуїція, потік, внутрішня глибина
День глибоких емоцій — прислухайтесь до серця, воно підкаже думки, які варто почути.
Лев (23 липня – 22 серпня)
Руна дня: “Совіло” — успіх, ясність, внутрішнє світло
Чіткість намірів відкриє шлях до визнання. Ваше світло буде помітним.
Діва (23 серпня – 22 вересня)
Руна дня: “Йера” — результати, врожай, завершення
Час зібрати плоди — внутрішні чи зовнішні — зроблених вкладень.
Терези (23 вересня – 22 жовтня)
Руна дня: “Гебо” — обмін, партнерство, рівновага
Співпраця сьогодні — найкращий ресурс для досягнень.
Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)
Руна дня: “Гагалаз” — очищення, трансформація
Внутрішні зрушення ведуть до оновлення самих себе.
Стрілець (22 листопада – 21 грудня)
Руна дня: “Райдо” — шлях, подорож, рух
Час стати рухомим — в меті або мисленні. Нові ідеї можуть підказати правильний напрям.
Козоріг (22 грудня – 19 січня)
Руна дня: “Ейваз” — захист, витривалість, стабільність
Ваш внутрішній щит міцнішає — користуйтеся власними ресурсами мудро.
Водолій (20 січня – 18 лютого)
Руна дня: “Манназ” — людське єство, взаємодія, рефлексія взаємних порозумінь і спільна рефлексія здатні відкрити нові глибини.
Риби (19 лютого – 20 березня)
Руна дня: “Дагаз” — прозріння, новий погляд, перехід
Ваше внутрішнє прозріння сьогодні здатне змінити сприйняття світу.
9 серпня — це день, коли руни надихають нас слухати внутрішній голос, діяти з усвідомленням і не боятися змін. Внутрішнє світло, прозріння та відкритість до нових ідей — ключі цього дня. Особливо цей поворот важливий для Риб — прозріння стає справжнім керівником, а для Стрільців — це про мудрі рухи вперед.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
