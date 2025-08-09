Рунічний гороскоп на 9 серпня 2025 року: Рибам — внутрішнє прозріння, Стрільцям — нові ідеї

Руни / © ТСН

Руни — це стародавні символи, які відкривають нам доступ до складних внутрішніх процесів і енергії. 9 серпня вони додають рішучості, стимулюють креативність і дарують синергію з інтуїцією. Головне — відкритись внутрішньому поштовху і сміливо продовжувати шлях.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Гороскоп по знаках Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Руна дня: “Тейваз” — мужність, дія, цілеспрямованість

Внутрішній вогонь штовхатиме вперед. Знаходьте баланс між імпульсивністю і усвідомленим вибором.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Руна дня: “Феху” — добробут, стабільність, матеріальні ресурси

Сприятливий день для планування фінансових кроків та довгострокових цілей.

Близнята (21 травня – 21 червня)

Руна дня: “Ансуз” — слово, комунікація, натхнення

Активні діалоги і обмін ідеями відкриють нові можливості.

Рак (22 червня – 22 липня)

Руна дня: “Лагуз” — інтуїція, потік, внутрішня глибина

День глибоких емоцій — прислухайтесь до серця, воно підкаже думки, які варто почути.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Руна дня: “Совіло” — успіх, ясність, внутрішнє світло

Чіткість намірів відкриє шлях до визнання. Ваше світло буде помітним.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Руна дня: “Йера” — результати, врожай, завершення

Час зібрати плоди — внутрішні чи зовнішні — зроблених вкладень.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Руна дня: “Гебо” — обмін, партнерство, рівновага

Співпраця сьогодні — найкращий ресурс для досягнень.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Руна дня: “Гагалаз” — очищення, трансформація

Внутрішні зрушення ведуть до оновлення самих себе.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Руна дня: “Райдо” — шлях, подорож, рух

Час стати рухомим — в меті або мисленні. Нові ідеї можуть підказати правильний напрям.

Козоріг (22 грудня – 19 січня)

Руна дня: “Ейваз” — захист, витривалість, стабільність

Ваш внутрішній щит міцнішає — користуйтеся власними ресурсами мудро.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Руна дня: “Манназ” — людське єство, взаємодія, рефлексія взаємних порозумінь і спільна рефлексія здатні відкрити нові глибини.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Руна дня: “Дагаз” — прозріння, новий погляд, перехід

Ваше внутрішнє прозріння сьогодні здатне змінити сприйняття світу.

9 серпня — це день, коли руни надихають нас слухати внутрішній голос, діяти з усвідомленням і не боятися змін. Внутрішнє світло, прозріння та відкритість до нових ідей — ключі цього дня. Особливо цей поворот важливий для Риб — прозріння стає справжнім керівником, а для Стрільців — це про мудрі рухи вперед.

