ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
130
Час на прочитання
2 хв

Рунічний гороскоп на 9 січня 2025 року: Овнам — ресурс, Терезам — баланс

9 січня руни вказують на день стабілізації та повернення до внутрішньої рівноваги. Після рішень і домовленостей попередніх днів настає момент упорядкувати справи, розподілити сили й не брати на себе зайвого. Це час практичних кроків і зваженого темпу.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН

9 січня — день, коли важливо відновити баланс між справами й власним станом. Рунічні символи радять не поспішати та діяти з урахуванням реальних ресурсів.

Рунічний прогноз для всіх знаків зодіаку на 9 січня 2025 року

Овен — руна Феху

Ресурс і користь. День сприяє рішенням, які приносять відчутний результат — у фінансах, роботі або побуті.

Телець — руна Уруз

Повернення сили. Ви відчуєте приплив енергії, але важливо використати її помірковано, не перевантажуючи себе.

Близнята — руна Манназ

Взаємодія з людьми. Розмова або спільне рішення допоможуть краще зрозуміти власну позицію в ситуації.

Рак — руна Беркана

Відновлення і турбота. День підходить для сімейних справ, емоційної підтримки та м’якого ритму.

Лев — руна Соулу

Внутрішня впевненість. Ви можете відчути підйом настрою й готовність рухатися далі без тиску ззовні.

Діва — руна Іса

Сповільнення. Не варто квапити події — сьогодні корисніше зафіксувати позиції й дати процесам усталитися.

Терези — руна Гебо

Баланс і взаємність. День сприяє рівноправним домовленостям і відновленню гармонії у стосунках.

Скорпіон — руна Гагалаз

Різка зміна обставин. Подія може порушити плани, але водночас допоможе позбутися зайвого.

Стрілець — руна Єра

Поступовий результат. Ви побачите логічне продовження попередніх дій або відчуєте завершення важливого етапу.

Козоріг — руна Отал

Опора і стабільність. День сприятливий для домашніх справ, традицій і рішень із довгостроковим ефектом.

Водолій — руна Дагаз

Зміна стану. Можливий новий погляд на ситуацію або відчуття переходу до іншого етапу.

Риби — руна Лагуз

Плавний перебіг подій. Краще довіритися власному ритму й не втручатися в процеси без потреби.

Руни цього дня підкреслюють значення стабільності й послідовності. Сьогодні корисно наводити лад, зберігати рівновагу й будувати рішення без надмірного напруження.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Дата публікації
Кількість переглядів
130
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie