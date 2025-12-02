Рунічний гороскоп на грудень 2025 року: Дівам — стабільність, Левам — прорив, Рибам — глибинні інсайти

Руни / © ТСН

Рунічний прогноз для всіх знаків зодіаку на грудень 2025 року

Овен — руна Уруз

Грудень стане місяцем сили, енергії та оновленої мотивації. Ви можете сміливо починати важливі справи, запускати проєкти чи втілювати сміливі рішення. Ресурсність зростає.

Телець — руна Інгуз

Місяць дозрівання й внутрішнього спокою. Добре завершувати почате, упорядковувати справи й створювати стабільність. Ви закладаєте основу для нового року.

Близнята — руна Анцуз

Грудень принесе важливі розмови, можливість навчання, корисні поради й інформаційні підказки. Ваша сила — у словах і комунікації.

Рак — руна Лагуз

Емоційний, інтуїтивний і глибинний місяць. Ви будете відчувати більше, ніж зазвичай, тому варто довіряти внутрішньому голосу. Творчість і психологічні практики будуть особливо ефективні.

Лев — руна Соулу

Грудень приносить ясність, успіх і прорив. Ви зможете побачити свій шлях і проявити себе. День зимового сонцестояння стане особливо сильним для вас.

Діва — руна Ейваз

Це місяць витримки, стійкості та стратегічного мислення. Ви можете розв'язувати складні питання або закріпити важливі результати. Грудень стане стабілізаційним.

Терези — руна Гебо

Місяць гармонії, партнерства й обміну. Ви отримуєте те, що віддаєте, а стосунки стають ключовою темою. Добре працює співпраця й взаємність.

Скорпіон — руна Хагалаз

Можливі раптові зміни, які очистять простір. Грудень може здаватися хаотичним, але він знімає все зайве й готує до нового циклу. Приймайте оновлення.

Стрілець — руна Йєра

Ви побачите результати, яких чекали. Грудень — місяць винагороди, підбиття підсумків і логічного завершення процесів. Добрий час для планування наступного року.

Козоріг — руна Отал

Фокус на домі, родині, ресурсах і спадку. Ви можете впорядкувати житлові чи фінансові питання, зміцнити особисту структуру та відчути підтримку роду.

Водолій — руна Перт

Місяць інтуїтивних відкриттів і несподіваних символічних збігів. Ви можете дізнатися щось важливе або знайти відповідь там, де не шукали. Містичність посилюється.

Риби — руна Беркана

Грудень стане місяцем відновлення, ніжності та внутрішнього зростання. Добре займатися творчістю, психологією, духовними практиками. Ви входите в м’який, оновлювальний цикл.

Грудень 2025 року підсилює теми завершення, очищення й підготовки до нового життєвого етапу. Руни допомагають кожному знаку побачити свій напрямок: від активного початку й прориву — до стабільності, інтуїтивних інсайтів і внутрішнього відновлення. Цей місяць радить слухати себе, завершувати незакінчене й сміливо відкривати двері в новий рік.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

