Рунічний гороскоп на листопад 2025 року: Левам — нові ідеї, Козорогам — стабільність

Енергія листопада — це шлях від хаосу до рівноваги. Руни вказують на необхідність переглянути звички, оновити цілі та дозволити старому відійти. У цей період важливо слухати себе: саме інтуїція покаже правильний напрямок, коли логіка мовчить.

Прогноз за знаками Зодіаку

Овен — руна Райдо

Час руху та перетворень. Не бійтеся змінювати маршрут — головне, зберігати віру у власні сили.

Телець — руна Йера

Ви входите у період нагороди за витримку. Події розвиваються природно, тож не прискорюйте процес.

Близнята — руна Ансуз

Комунікації, знання, навчання — ваш ресурс. Будьте відкриті до нових контактів і натхнення.

Рак — руна Беркана

Відновлення емоційної гармонії. Добре почати щось із любов’ю — турботу, творчість або сімейну справу.

Лев — руна Кеназ

Прозріння і ясність. Ви побачите новий сенс у тому, що раніше здавалося рутинним.

Діва — руна Інгуз

Завершення старого циклу. Те, що довго визрівало, готове проявитись у реальності.

Терези — руна Гебо

Партнерство та обмін. Баланс між “давати” і “отримувати” стане вашим головним уроком.

Скорпіон — руна Турисаз

Ви стоїте на порозі оновлення. Не чиніть опір змінам — через виклик народжується сила.

Стрілець — руна Соулу

Місяць упевненості й натхнення. Усе, за що візьметесь, матиме шанс на успіх.

Козоріг — руна Одал

Підтримка традицій, опора на власний досвід. Місяць стабільності та впорядкування.

Водолій — руна Тейваз

Рішучість і принциповість принесуть перемогу. Не бійтеся заявити про себе.

Риби — руна Лагуз

Інтуїція стане вашим головним союзником. Дозвольте собі плисти за течією — вона веде у правильний бік.

Листопад 2025 року — час глибокої трансформації. Руни нагадують: щоби прийшло нове, потрібно відпустити старе. Тиша, вдячність і внутрішня робота стануть ключами до гармонії.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

