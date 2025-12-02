Рунічний гороскоп на тиждень 1–7 грудня 2025 року: Левам — прорив, Козерогам — стабільність, Рибам — інтуїція

Руни / © ТСН

Перший тиждень грудня відкриває сезон глибинних змін, коли інтуїція стає гострішою, а внутрішні процеси — помітнішими. Руническі символи підказують, що саме зараз варто сповільнитися, прислухатися до знаків і зробити кілька важливих кроків для завершення старих справ. Одні знаки отримають енергію прориву, інші — підтримку, а деяким знадобиться відновити баланс і переглянути свої пріоритети. Цей тиждень задає тон усьому місяцю — і дає шанс увійти в грудень усвідомлено та впевнено.

Рунічний прогноз для всіх знаків зодіаку на 1–7 грудня

Овен — руна Уруз

Сила, енергія, сміливий початок. Тиждень допоможе вам активізувати ресурси та розпочати дію, на яку не вистачало натхнення. Вівторок і четвер — найпродуктивніші.

Телець — руна Йєра

Це час підсумків і логічних завершень. Ви побачите, що багато справ починають давати результат. Тиждень сприятливий для довгострокового планування.

Близнята — руна Ансуз

Комунікація стає ключовою. Можливі важливі розмови, навчання, отримання інформації, яка вплине на ваші рішення. Тримайте контакти відкритими.

Рак — руна Лагуз

Чуттєвий, інтуїтивний тиждень. Ви сильніше відчуєте свою емоційну природу. Добре займатися творчістю, психологією чи роботою з внутрішнім станом.

Лев — руна Соулу

Тиждень потужного прориву. Руна Сонця підсилює впевненість, харизму та ясність рішень. Успіх у справах, проєктах і публічності.

Діва — руна Ейваз

Стійкість, стратегічність і внутрішня опора. Ви можете системно розв’язати складні питання або зміцнити свою позицію. Тиждень спокійного, глибокого руху вперед.

Терези — руна Гебо

Подарунки долі, баланс і взаємність. Стосунки виходять на перший план — партнерства будуть особливо гармонійними. Гарний час для примирень і взаємодії.

Скорпіон — руна Хагалаз

Можливі раптові зміни, які виведуть вас із застою. Руна очищує простір, забираючи все зайве. Хоч тиждень може видатися напруженим, він відкриває шлях до чогось нового.

Стрілець — руна Інгуз

Внутрішнє визрівання і завершення етапу. Тиждень підказує: час звільнити місце для нового. Добре працювати з порядком, плануванням і завершенням проєктів.

Козоріг — руна Отал

Дім, стабільність, спадок. Тиждень сприятиме сімейним справам, юридичним питанням, упорядкуванню простору. Можлива підтримка старших родичів.

Водолій — руна Перто

Тиждень таємниць, інтуїтивних відкриттів і символічних збігів. Довіряйте внутрішньому голосу — він сьогодні точніше, ніж логіка. З'являться підказки для важливого рішення.

Риби — руна Беркана

Оновлення, м’якість і емоційне зростання. Це час турботи про себе, відновлення сил і творчих починань. Вода, природа й тиша — ваші ресурси цього тижня.

Період із 1 до 7 грудня стане часом внутрішньої роботи, проривів і гармонійних рішень. Руни підсилюють інтуїцію, допомагають завершити зайве й відкривають простір для нового. Це час, коли кожен знак може отримати важливий сигнал: діяти, сповільнитися, очистити чи розширити горизонти. Тиждень несе потенціал змін — головне, прийняти його усвідомлено.

