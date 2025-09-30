ТСН у соціальних мережах

Рунічний гороскоп на жовтень 2025 року: Овнам — нові можливості, Рибам — спокій і віра

Жовтень 2025 року пройде під знаком внутрішнього оновлення й стабільності. Овни відчують приплив сил і нові можливості, тоді як Риби знайдуть довгоочікуваний спокій і гармонію.

Олена Кузьмич
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН

Осінь вступає у свою зрілу фазу — час підбиття підсумків і внутрішньої роботи. Руни цього місяця допомагають знайти рівновагу між зовнішньою активністю й внутрішнім спокоєм. Це період, коли важливо прислухатися до себе, розставити пріоритети й не чинити опір змінам.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за знаками Зодіаку

  • Овен — руна Соулу
    Вас очікує етап ясності та впевненості. Успіх приходить завдяки наполегливості.

  • Телець — руна Йера
    Плідний період. Ви отримаєте результати своїх зусиль — як матеріальні, так і духовні.

  • Близнята — руна Ансуз
    Місяць навчання й нової інформації. Слухайте знаки долі — вони підкажуть правильний напрям.

  • Рак — руна Гебо
    Гармонія у стосунках і підтримка близьких стануть вашим ресурсом. Не бійтеся просити допомоги.

  • Лев — руна Тейваз
    Випробування, які виникнуть, вимагають сили духу. Рішучість приведе до перемоги.

  • Діва — руна Кеназ
    Ясність і натхнення. Ви знайдете розв’язання складних питань і відчуєте творчий підйом.

  • Терези — руна Вуньйо
    Місяць радості, легкості та внутрішнього миру. Насолоджуйтесь моментом.

  • Скорпіон — руна Турисаз
    Місяць вимагає уважності. Не поспішайте — обережність збереже енергію.

  • Стрілець — руна Райдо
    Успішний період для подорожей, змін і нових знайомств. Ваш шлях — у русі.

  • Козоріг — руна Ейваз
    Зберігайте витримку й не поспішайте з рішеннями. Послідовність приведе до результатів.

  • Водолій — руна Інгуз
    Початок нового етапу. Ваші ідеї можуть перерости у великі проєкти.

  • Риби — руна Лагуз
    Місяць внутрішньої гармонії. Довіртеся потоку життя й не боріться з тим, що змінюється.

Жовтень 2025 року під впливом рун стане місяцем усвідомлення, стабільності й внутрішнього зростання. Цей період допоможе кожному знаку знайти рівновагу між серцем і розумом, а також зрозуміти, що справжня сила — у спокої.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.

