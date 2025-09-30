- Дата публікації
Рунічний гороскоп на жовтень 2025 року: Овнам — нові можливості, Рибам — спокій і віра
Жовтень 2025 року пройде під знаком внутрішнього оновлення й стабільності. Овни відчують приплив сил і нові можливості, тоді як Риби знайдуть довгоочікуваний спокій і гармонію.
Осінь вступає у свою зрілу фазу — час підбиття підсумків і внутрішньої роботи. Руни цього місяця допомагають знайти рівновагу між зовнішньою активністю й внутрішнім спокоєм. Це період, коли важливо прислухатися до себе, розставити пріоритети й не чинити опір змінам.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз за знаками Зодіаку
Овен — руна Соулу
Вас очікує етап ясності та впевненості. Успіх приходить завдяки наполегливості.
Телець — руна Йера
Плідний період. Ви отримаєте результати своїх зусиль — як матеріальні, так і духовні.
Близнята — руна Ансуз
Місяць навчання й нової інформації. Слухайте знаки долі — вони підкажуть правильний напрям.
Рак — руна Гебо
Гармонія у стосунках і підтримка близьких стануть вашим ресурсом. Не бійтеся просити допомоги.
Лев — руна Тейваз
Випробування, які виникнуть, вимагають сили духу. Рішучість приведе до перемоги.
Діва — руна Кеназ
Ясність і натхнення. Ви знайдете розв’язання складних питань і відчуєте творчий підйом.
Терези — руна Вуньйо
Місяць радості, легкості та внутрішнього миру. Насолоджуйтесь моментом.
Скорпіон — руна Турисаз
Місяць вимагає уважності. Не поспішайте — обережність збереже енергію.
Стрілець — руна Райдо
Успішний період для подорожей, змін і нових знайомств. Ваш шлях — у русі.
Козоріг — руна Ейваз
Зберігайте витримку й не поспішайте з рішеннями. Послідовність приведе до результатів.
Водолій — руна Інгуз
Початок нового етапу. Ваші ідеї можуть перерости у великі проєкти.
Риби — руна Лагуз
Місяць внутрішньої гармонії. Довіртеся потоку життя й не боріться з тим, що змінюється.
Жовтень 2025 року під впливом рун стане місяцем усвідомлення, стабільності й внутрішнього зростання. Цей період допоможе кожному знаку знайти рівновагу між серцем і розумом, а також зрозуміти, що справжня сила — у спокої.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
