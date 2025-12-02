Руни / © ТСН

Реклама

Зима — це час уповільнення, переосмислення і внутрішнього перезавантаження, коли природа завмирає, а людина звертається до глибших шарів власної свідомості. Руничні символи вказують, що сезон 2025–2026 років стане періодом важливих рішень, внутрішніх переходів і очищення від усього зайвого. Для кожного знака зодіаку зима принесе унікальну енергію: від прориву й ясності — до інтуїтивного зростання, стабільності та гармонізації. Руна сезону допоможе побачити шлях крізь холодні місяці й зрозуміти, куди саме веде цей час глибоких змін.

Рунічний прогноз на зиму для всіх знаків зодіаку

Овен — руна Уруз

Зима дарує Овнам силу, витривалість і можливість розпочати щось масштабне. Ваш ресурс зростає, а прагнення рухатися вперед стає нездоланним. Час проявляти ініціативу.

Реклама

Телець — руна Соулу

Світло, благополуччя і ясність. Ви зможете піднятися над труднощами й знайти правильні відповіді. Зима відкриє шлях до успіху, якщо збережете рівновагу та довіру до себе.

Близнята — руна Ансуз

Сезон важливих розмов, навчання та знакових повідомлень. Зима принесе Близнятам ключову інформацію, яка змінить напрямок. Дозвольте словам працювати на вас.

Рак — руна Лагуз

Глибина, інтуїція та емоційне очищення. Для Раків це час внутрішнього зростання, роботи з підсвідомістю та пошуку власного ритму. Вода — ваш союзник цієї зими.

Лев — руна Кеназ

Осяяння, творчий прорив і силу внутрішнього вогню. Зима для Левів стане моментом пробудження інтересів, народження нових ідей і внутрішньої впевненості.

Реклама

Діва — руна Ейваз

Руна витривалості, глибини й опори. Діви зможуть укріпити свої позиції, відновити порядок у житті та структурувати великі проєкти. Зима стабілізує ваші процеси.

Терези — руна Вуньо

Радість, полегшення й гармонія. Попри зимові холоди, ваш сезон стане теплим і врівноваженим. Стосунки покращаться, а в роботі — стабільність і симпатія людей.

Скорпіон — руна Хагалаз

Сезон глибоких змін, очищення та руйнування зайвого. Хоч енергія може бути різкою, вона звільнить вас для нового зростання. Скорпіони переживуть перезавантаження.

Стрілець — руна Йєра

Зима стане часом збирання врожаю. Ви побачите результат роботи, зробленої протягом року, та отримаєте заслужені плоди. Сезон логічних завершень і нагород.

Реклама

Козоріг — руна Отал

Дім, коріння, спадковість і стабільність стануть вашим фокусом. Зима допоможе Козерогам укріпити власну опору, розв'язувати питання нерухомості або родини.

Водолій — руна Петро

Магічний сезон інтуїції, символічних знаків і несподіваних відкриттів. Ви можете дізнатися важливу таємницю або знайти рішення там, де логіка безсила.

Риби — руна Беркана

Ніжність, оновлення й духовне зростання. Зима для Риб — час внутрішнього розкриття, турботи про себе, творчої енергії та початку нових етапів.

Зима 2025–2026 року не буде статичною — це сезон глибоких процесів, структурних змін та пробудження внутрішніх ресурсів. Рунічні символи підсилюють інтуїцію, очищають від застарілого та відкривають шлях до нового. Кожен знак отримає шанс перейти на інший рівень, якщо дослухається до підказок своєї руни й дозволить їй вести шляхом мудрості, сили та внутрішнього світла.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Останній місяць року обіцяє бути найвидовищнішим для любителів астрономії. Грудень подарує нам яскравий парад планет, прощання з міжзоряною кометою, містичний супермісяць та один з найпотужніших метеорних дощів, який цього разу не затьмарить місячне сяйво.