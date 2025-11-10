Рунічний прогноз на 10–16 листопада 2025 року: Стрільцям — новий напрямок, Ракам — відновлення

Руни / © ТСН

Руни цього тижня символізують поступове розкриття потенціалу. Це період, коли зупинка чи тиша не є ознакою застою — навпаки, саме зараз визрівають нові рішення, що визначать кінець осені.

Прогноз за знаками Зодіаку

Овен — руна Наутиз

Терпіння — ваш ключ цього тижня. Тимчасові затримки мають прихований сенс, не чиніть опору.

Телець — руна Ейваз

Ви проходите внутрішню перебудову. Тиждень варто провести спокійно, зміцнюючи внутрішню опору.

Близнята — руна Дагаз

Новий етап ось-ось почнеться. Ви стоїте на порозі оновлення — не бійтеся змін.

Рак — руна Беркана

Період емоційного очищення. Займіться тим, що наповнює — природою, домом, близькими.

Лев — руна Отала

Час закріпити здобуте. Утримуйте стабільність і не відволікайтесь на дрібниці.

Діва — руна Гагалаз

Старі схеми руйнуються, щоб дати місце новому. Не чиніть спротиву оновленню.

Терези — руна Манназ

Люди поруч допоможуть знайти рівновагу. Співпраця і діалог — ваші сильні сторони.

Скорпіон — руна Іса

Пауза необхідна для перегляду цілей. Не варто діяти поспіхом — рішення дозріє само.

Стрілець — руна Ейваз

З’явиться новий напрямок або союз. Рухайтесь поступово, не намагаючись усе змінити відразу.

Козоріг — руна Альгіс

Ви під захистом. Дотримуйтеся власних меж і не дозволяйте іншим тиснути.

Водолій — руна Феху

Місяць дає можливість отримати прибуток або символічну винагороду. Успіх приходить через поміркованість.

Риби — руна Пертро

Неочікуваний збіг подій відкриє щось нове. Довіртесь інтуїції — саме вона веде у правильному напрямку.

Тиждень 10–16 листопада — це час тиші перед новими подіями. Дійте обережно, не змінюючи ритму життя. Руни підказують: невидимі процеси вже готують ґрунт для великих змін у грудні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

