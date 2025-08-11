ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
31
Час на прочитання
3 хв

Рунічний прогноз на 11–17 серпня 2025 року: Левам — енергія досягнень, Рибам — нові горизонти

Цей тиждень принесе несподівані відкриття, глибинні зміни та нові можливості. Руни підкажуть, як скористатися енергією періоду, щоб досягти бажаного та зберегти внутрішню рівновагу.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН

Руни — давні символи сили, інтуїції та духовної мудрості. Вони відображають енергію часу і підказують, як найкраще діяти. Тиждень з 11 по 17 серпня 2025 року — це період активного руху вперед, внутрішнього очищення та оновлення, а також важливих рішень, що вплинуть на майбутнє.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Руна тижня:Соулу” — перемога, успіх, внутрішнє світло
Тиждень обіцяє бути продуктивним і результативним. Використовуйте свої сильні сторони, щоб закріпити досягнення і здобути нові перемоги.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Руна тижня:Інгваз” — зрілість, потенціал, завершення етапу
Цей час сприятливий для того, щоб довести справи до кінця. Не поспішайте починати нове — завершіть старі проєкти та зміцніть позиції.

Близнята (21 травня – 21 червня)

Руна тижня:Пертро” — таємниця, інтуїція, шанс
Випадкова подія або розмова може стати ключем до важливого рішення. Прислухайтеся до знаків і не ігноруйте дрібниць.

Рак (22 червня – 22 липня)

Руна тижня:Уруз “— сила, витривалість, відновлення
Ви зможете подолати труднощі й вийти з них сильнішими. Використовуйте цей тиждень для активних дій і захисту своїх інтересів.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Руна тижня:Кеназ” — натхнення, творчість, нове бачення
Час реалізовувати креативні ідеї. У вас буде енергія, щоб втілити проєкти, які довго відкладалися.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Руна тижня:Одал” — дім, традиції, коріння
Тиждень сприятливий для зміцнення сімейних зв’язків, розв'язання питань, пов’язаних із нерухомістю, та повернення до власних цінностей.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Руна тижня:Гебо” — партнерство, гармонія, обмін
Вдалий час для налагодження відносин, підписання угод та спільних проєктів. Баланс між даванням і отриманням принесе успіх.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Руна тижня:Ейваз” — розвиток, трансформація, захист
Очікуйте змін, які вимагатимуть від вас гнучкості. Будьте готові швидко реагувати на нові обставини.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Руна тижня:Йера” — врожай, результат, підсумки
Отримаєте винагороду за попередні зусилля. Тиждень підходить для підбиття підсумків і планування наступних кроків.

Козоріг (22 грудня – 19 січня)

Руна тижня:Ансуз” — мудрість, знання, комунікація
Слово і знання — ваш головний інструмент. Обмін ідеями та нові навички допоможуть досягти прогресу.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Руна тижня:Лагуз” — потік, інтуїція, емоційність
Важливо довіряти відчуттям і не йти проти внутрішнього ритму. Гнучкість та емоційний баланс допоможуть уникнути конфліктів.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Руна тижня:Дагаз” — оновлення, перехід, прозріння
Тиждень подарує нове бачення ситуації та можливість змінити напрямок у кращий бік.

Тиждень з 11 по 17 серпня 2025 року буде сповнений енергії, що сприятиме руху вперед, внутрішнім змінам і гармонізації стосунків. Руни підказують, що успіх чекає тих, хто зможе поєднати рішучість, мудрість і відкритість до нового.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.

Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie