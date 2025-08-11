- Дата публікації
Рунічний прогноз на 11–17 серпня 2025 року: Левам — енергія досягнень, Рибам — нові горизонти
Цей тиждень принесе несподівані відкриття, глибинні зміни та нові можливості. Руни підкажуть, як скористатися енергією періоду, щоб досягти бажаного та зберегти внутрішню рівновагу.
Руни — давні символи сили, інтуїції та духовної мудрості. Вони відображають енергію часу і підказують, як найкраще діяти. Тиждень з 11 по 17 серпня 2025 року — це період активного руху вперед, внутрішнього очищення та оновлення, а також важливих рішень, що вплинуть на майбутнє.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Овен (21 березня – 20 квітня)
Руна тижня: “Соулу” — перемога, успіх, внутрішнє світло
Тиждень обіцяє бути продуктивним і результативним. Використовуйте свої сильні сторони, щоб закріпити досягнення і здобути нові перемоги.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Руна тижня: “Інгваз” — зрілість, потенціал, завершення етапу
Цей час сприятливий для того, щоб довести справи до кінця. Не поспішайте починати нове — завершіть старі проєкти та зміцніть позиції.
Близнята (21 травня – 21 червня)
Руна тижня: “Пертро” — таємниця, інтуїція, шанс
Випадкова подія або розмова може стати ключем до важливого рішення. Прислухайтеся до знаків і не ігноруйте дрібниць.
Рак (22 червня – 22 липня)
Руна тижня: “Уруз “— сила, витривалість, відновлення
Ви зможете подолати труднощі й вийти з них сильнішими. Використовуйте цей тиждень для активних дій і захисту своїх інтересів.
Лев (23 липня – 22 серпня)
Руна тижня: “Кеназ” — натхнення, творчість, нове бачення
Час реалізовувати креативні ідеї. У вас буде енергія, щоб втілити проєкти, які довго відкладалися.
Діва (23 серпня – 22 вересня)
Руна тижня: “Одал” — дім, традиції, коріння
Тиждень сприятливий для зміцнення сімейних зв’язків, розв'язання питань, пов’язаних із нерухомістю, та повернення до власних цінностей.
Терези (23 вересня – 22 жовтня)
Руна тижня: “Гебо” — партнерство, гармонія, обмін
Вдалий час для налагодження відносин, підписання угод та спільних проєктів. Баланс між даванням і отриманням принесе успіх.
Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)
Руна тижня: “Ейваз” — розвиток, трансформація, захист
Очікуйте змін, які вимагатимуть від вас гнучкості. Будьте готові швидко реагувати на нові обставини.
Стрілець (22 листопада – 21 грудня)
Руна тижня: “Йера” — врожай, результат, підсумки
Отримаєте винагороду за попередні зусилля. Тиждень підходить для підбиття підсумків і планування наступних кроків.
Козоріг (22 грудня – 19 січня)
Руна тижня: “Ансуз” — мудрість, знання, комунікація
Слово і знання — ваш головний інструмент. Обмін ідеями та нові навички допоможуть досягти прогресу.
Водолій (20 січня – 18 лютого)
Руна тижня: “Лагуз” — потік, інтуїція, емоційність
Важливо довіряти відчуттям і не йти проти внутрішнього ритму. Гнучкість та емоційний баланс допоможуть уникнути конфліктів.
Риби (19 лютого – 20 березня)
Руна тижня: “Дагаз” — оновлення, перехід, прозріння
Тиждень подарує нове бачення ситуації та можливість змінити напрямок у кращий бік.
Тиждень з 11 по 17 серпня 2025 року буде сповнений енергії, що сприятиме руху вперед, внутрішнім змінам і гармонізації стосунків. Руни підказують, що успіх чекає тих, хто зможе поєднати рішучість, мудрість і відкритість до нового.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
