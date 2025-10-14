Рунічний прогноз на 13–19 жовтня 2025 року: Ракам — нові горизонти, Левам — впевненість у силах

Руни / © ТСН

Період з 13 по 19 жовтня 2025 року буде сповнений духовного зростання, пошуку рівноваги та рішучих кроків. Руни цього тижня говорять про час дозрівання — коли посіяні раніше ідеї починають проростати.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овен — руна Тейваз

Ваша цілеспрямованість допоможе подолати перешкоди. Тиждень активності, чесних дій і впевнених рішень.

Телець — руна Йера

Ви отримаєте результати своєї праці. Це період стабільності, коли події складаються природно.

Близнята — руна Ансуз

Слова мають вагу. Можлива розмова, яка змінить хід подій або відкриє новий напрямок.

Рак — руна Райдо

Подорож, рух або зміна середовища принесуть натхнення й нові можливості.

Лев — руна Соулу

Енергія, сила й внутрішня впевненість на піку. Використайте цей тиждень для реалізації сміливих задумів.

Діва — руна Ейваз

Стійкість і зосередженість допоможуть упоратися з викликами. Не поспішайте — ви на правильному шляху.

Терези — руна Вуньйо

Гармонія та радість повертаються у ваше життя. Добрий період для стосунків і творчості.

Скорпіон — руна Турисаз

Будьте уважні до власних реакцій. Іноді варто зупинитися й подивитися на ситуацію з іншого ракурсу.

Стрілець — руна Феу

Матеріальні здобутки, нові ресурси або підтримка від оточення. Гарний тиждень для фінансів.

Козоріг — руна Інгуз

Час визрівання ідей. Не поспішайте, дайте подіям сформуватись природно.

Водолій — руна Кеназ

Натхнення, ясність і розуміння власного шляху. Тиждень відкриттів і творчого зростання.

Риби — руна Лагуз

Інтуїція веде вас. Сни, відчуття й символи допоможуть ухвалити правильні рішення.

Не чиніть опір змінам. Вони ведуть до оновлення, навіть якщо спершу здаються незручними. Внутрішня стабільність стане вашим головним щитом.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

