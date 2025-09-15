Рунічний прогноз на 15–21 вересня 2025 року: нові виклики та підказки

Руни / © ТСН

Руни — це не лише знаки давньої традиції, а й ключі до розуміння енергій. Вони підказують, у чому головний ресурс кожного знаку зодіаку цього тижня.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за знаками зодіаку

Овен — руна Тейваз

Тиждень для рішучих кроків. Важливо зберігати чесність і діяти відповідально.

Телець — руна Єра

Настав час зібрати результати. Ваша попередня праця почне приносити плоди.

Близнята — руна Кеназ

Тиждень прозрінь і нових ідей. Уважно дивіться на підказки, які дає життя.

Рак — руна Ейваз

Витримка та стійкість допоможуть подолати труднощі. Не поспішайте з висновками.

Лев — руна Вуньйо

Гармонія і радість у стосунках стануть вашим джерелом сили.

Діва — руна Ансуз

Нові знання чи слова інших людей принесуть вам цінну інформацію.

Терези — руна Гебо

Баланс і взаємність у стосунках дадуть підтримку. Варто ділитися ресурсами.

Скорпіон — руна Турисаз

Будьте обережними. Це час виставити межі й захистити себе від зайвого.

Стрілець — руна Райдо

Час для руху та змін. Навіть невеликі кроки наближають вас до мети.

Козоріг — руна Соулу

Ваша внутрішня енергія допоможе вам здобути впевненість і результат.

Водолій — руна Інгуз

Новий початок можливий цього тижня. Посійте ідеї, які згодом проростуть.

Риби — руна Пердро

Несподіванки можуть виявитися корисними. Приймайте випадковості як підказки.

15–21 вересня 2025 року руни радять діяти чесно, берегти внутрішню силу та бути готовими до змін. Для когось це час підбиття підсумків, для когось — початок нового етапу.

