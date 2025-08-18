ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
247
Час на прочитання
2 хв

Рунічний прогноз на 18–24 серпня 2025 року: нові вектори для кожного знака

Руни цього тижня відкривають перед вами шлях до оновлення, підтримки й надихаючих рішень. З 18 по 24 серпня краще діяти через внутрішню ясність, партнерства та виважені рішення.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН

Стародавні руни — це не лише символи, а архетипи енергій. Цього тижня вони нагадують про силу планування, підтримки, творчості та оновлень. Кожен знак отримає ключову рекомендацію, щоб використати енергію тижня з максимальною користю.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за знаками Зодіаку

  • Овен (21 березня – 20 квітня)
    Руна — Тейваз — справедливість, воля, лідерство
    Сьогодні ваші рішення можуть мати значення не лише для вас. Дійте чесно і з рішучістю, це принесе довіру оточення.

  • Телець (21 квітня – 20 травня)
    Руна — Йера — цикл, урожай, підсумки
    Спробуйте завершити справи, які довго відкладали — їхні плоди можуть вас приємно здивувати.

  • Близнята (21 травня – 21 червня)
    Руна — Наутіз — потреба, стійкість, самодисципліна
    Будьте готові до внутрішніх обмежень. Це шанс закріпити силу волі і опанувати ситуацію.

  • Рак (22 червня – 22 липня)
    Руна — Кеназ — натхнення, ясність, творчість
    Відчуєте проблиски нових ідей. Це добрий час втілити їх у життя.

  • Лев (23 липня – 22 серпня)
    Руна — Гебо — партнерство, рівновага, взаємний обмін
    Гармонія буде там, де є щирий обмін. Сьогодні саме час для діалогу й співпраці.

  • Діва (23 серпня – 22 вересня)
    Руна — Соулу — перемога, очищення, внутрішнє світло
    Особистий ресурс — у вашій внутрішній ясності. Впевнено рухайтеся, і мета стане ближчою.

  • Терези (23 вересня – 22 жовтня)
    Руна — Альгіз — захист, інстинкт, опора
    Залишайтеся в контакті з вашою інтуїцією і кордонами — це допоможе зберегти душевний комфорт.

  • Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)
    Руна — Ейваз — трансформація, баланс, стійкість
    Повороти подій можуть бути глибшими. Ваше завдання — зберегти рівновагу й віру в процес.

  • Стрілець (22 листопада – 21 грудня)
    Руна — Беркана — нове життя, зростання, родина
    Сімейні стосунки або внутрішні проєкти зараз вдалий старт для оновлення.

  • Козоріг (22 грудня – 19 січня)
    Руна — Феху — добробут, процвітання, ресурси
    Ресурс в центрі уваги — можливо зростання доходу або енергії для реалізації планів.

  • Водолій (20 січня – 18 лютого)
    Руна — Іса — тиша, застій, пауза
    Інколи саме зупинка дає ясність. Дайте собі паузу для переосмислення.

  • Риби (19 лютого – 20 березня)
    Руна — Дагаз — пробудження, нове бачення
    Тиждень принесе відкриття. Ситуація буде сприйматися в новому світлі, що дасть напрям новому руху.

Тиждень з 18 по 24 серпня 2025 року — період поступового переходу в якісну дію. Руни показують: важливо зберігати ясність, цінувати інтуїцію і партнерство — саме так рухатися до результату.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.

Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie