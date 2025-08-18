Рунічний прогноз на 18–24 серпня 2025 року: нові вектори для кожного знака

Руни / © ТСН

Стародавні руни — це не лише символи, а архетипи енергій. Цього тижня вони нагадують про силу планування, підтримки, творчості та оновлень. Кожен знак отримає ключову рекомендацію, щоб використати енергію тижня з максимальною користю.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за знаками Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Руна — Тейваз — справедливість, воля, лідерство

Сьогодні ваші рішення можуть мати значення не лише для вас. Дійте чесно і з рішучістю, це принесе довіру оточення.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Руна — Йера — цикл, урожай, підсумки

Спробуйте завершити справи, які довго відкладали — їхні плоди можуть вас приємно здивувати.

Близнята (21 травня – 21 червня)

Руна — Наутіз — потреба, стійкість, самодисципліна

Будьте готові до внутрішніх обмежень. Це шанс закріпити силу волі і опанувати ситуацію.

Рак (22 червня – 22 липня)

Руна — Кеназ — натхнення, ясність, творчість

Відчуєте проблиски нових ідей. Це добрий час втілити їх у життя.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Руна — Гебо — партнерство, рівновага, взаємний обмін

Гармонія буде там, де є щирий обмін. Сьогодні саме час для діалогу й співпраці.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Руна — Соулу — перемога, очищення, внутрішнє світло

Особистий ресурс — у вашій внутрішній ясності. Впевнено рухайтеся, і мета стане ближчою.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Руна — Альгіз — захист, інстинкт, опора

Залишайтеся в контакті з вашою інтуїцією і кордонами — це допоможе зберегти душевний комфорт.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Руна — Ейваз — трансформація, баланс, стійкість

Повороти подій можуть бути глибшими. Ваше завдання — зберегти рівновагу й віру в процес.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Руна — Беркана — нове життя, зростання, родина

Сімейні стосунки або внутрішні проєкти зараз вдалий старт для оновлення.

Козоріг (22 грудня – 19 січня)

Руна — Феху — добробут, процвітання, ресурси

Ресурс в центрі уваги — можливо зростання доходу або енергії для реалізації планів.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Руна — Іса — тиша, застій, пауза

Інколи саме зупинка дає ясність. Дайте собі паузу для переосмислення.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Руна — Дагаз — пробудження, нове бачення

Тиждень принесе відкриття. Ситуація буде сприйматися в новому світлі, що дасть напрям новому руху.

Тиждень з 18 по 24 серпня 2025 року — період поступового переходу в якісну дію. Руни показують: важливо зберігати ясність, цінувати інтуїцію і партнерство — саме так рухатися до результату.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

