Рунічний прогноз на 18–24 серпня 2025 року: нові вектори для кожного знака
Руни цього тижня відкривають перед вами шлях до оновлення, підтримки й надихаючих рішень. З 18 по 24 серпня краще діяти через внутрішню ясність, партнерства та виважені рішення.
Стародавні руни — це не лише символи, а архетипи енергій. Цього тижня вони нагадують про силу планування, підтримки, творчості та оновлень. Кожен знак отримає ключову рекомендацію, щоб використати енергію тижня з максимальною користю.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз за знаками Зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Руна — Тейваз — справедливість, воля, лідерство
Сьогодні ваші рішення можуть мати значення не лише для вас. Дійте чесно і з рішучістю, це принесе довіру оточення.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Руна — Йера — цикл, урожай, підсумки
Спробуйте завершити справи, які довго відкладали — їхні плоди можуть вас приємно здивувати.
Близнята (21 травня – 21 червня)
Руна — Наутіз — потреба, стійкість, самодисципліна
Будьте готові до внутрішніх обмежень. Це шанс закріпити силу волі і опанувати ситуацію.
Рак (22 червня – 22 липня)
Руна — Кеназ — натхнення, ясність, творчість
Відчуєте проблиски нових ідей. Це добрий час втілити їх у життя.
Лев (23 липня – 22 серпня)
Руна — Гебо — партнерство, рівновага, взаємний обмін
Гармонія буде там, де є щирий обмін. Сьогодні саме час для діалогу й співпраці.
Діва (23 серпня – 22 вересня)
Руна — Соулу — перемога, очищення, внутрішнє світло
Особистий ресурс — у вашій внутрішній ясності. Впевнено рухайтеся, і мета стане ближчою.
Терези (23 вересня – 22 жовтня)
Руна — Альгіз — захист, інстинкт, опора
Залишайтеся в контакті з вашою інтуїцією і кордонами — це допоможе зберегти душевний комфорт.
Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)
Руна — Ейваз — трансформація, баланс, стійкість
Повороти подій можуть бути глибшими. Ваше завдання — зберегти рівновагу й віру в процес.
Стрілець (22 листопада – 21 грудня)
Руна — Беркана — нове життя, зростання, родина
Сімейні стосунки або внутрішні проєкти зараз вдалий старт для оновлення.
Козоріг (22 грудня – 19 січня)
Руна — Феху — добробут, процвітання, ресурси
Ресурс в центрі уваги — можливо зростання доходу або енергії для реалізації планів.
Водолій (20 січня – 18 лютого)
Руна — Іса — тиша, застій, пауза
Інколи саме зупинка дає ясність. Дайте собі паузу для переосмислення.
Риби (19 лютого – 20 березня)
Руна — Дагаз — пробудження, нове бачення
Тиждень принесе відкриття. Ситуація буде сприйматися в новому світлі, що дасть напрям новому руху.
Тиждень з 18 по 24 серпня 2025 року — період поступового переходу в якісну дію. Руни показують: важливо зберігати ясність, цінувати інтуїцію і партнерство — саме так рухатися до результату.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
