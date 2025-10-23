- Дата публікації
Рунічний прогноз на 20–26 жовтня 2025 року: для Козорогів — стабільність, для Раків — відновлення
Тиждень з 20 по 26 жовтня стане періодом внутрішніх зрушень і м’яких, але важливих змін. Козороги зможуть укріпити вже здобуті позиції, а Раки — отримають шанс відновити сили і повернути собі внутрішню опору.
Це час, коли результат залежить не від швидких рішень, а від усвідомлених кроків. Руни радять не поспішати, а діяти з опорою на внутрішній стан. Тиждень добре підходить для завершення старих процесів і м’якого входження в нові.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз за знаками Зодіаку
Овен — руна Тейваз
Доведеться проявити рішучість. Ваші дії будуть визначальними.
Телець — руна Йера
Події розвиваються природно. Плоди ваших зусиль починають визрівати.
Близнята — руна Ансуз
Важлива інформація або розмова допоможе змінити напрямок.
Рак — руна Беркана
Час відновлення. Займіться тим, що повертає спокій і внутрішній ресурс.
Лев — руна Соулу
Впевненість зростає. Енергія підтримує ваші плани та ініціативи.
Діва — руна Інгуз
На горизонті новий етап. Деякі цикли завершуються природно.
Терези — руна Гебо
Партнерство і взаємодія будуть ключовими цього тижня.
Скорпіон — руна Турисаз
Обережність важливіша за швидкі дії. Добре подумайте перед кроком.
Стрілець — руна Райдо
Рух у правильному напрямку. Перспективи прояснюються.
Козоріг — руна Одал
Стабільність і впевненість. Варто закріпити те, що вже досягнуто.
Водолій — руна Кеназ
Прозріння і натхнення допоможуть знайти рішення.
Риби — руна Лагуз
Краще плисти за течією. Інтуїція проведе вас через складні моменти.
20–26 жовтня 2025 року — це не період різких поворотів, а час внутрішнього визрівання. Руни радять тримати темп плавним, завершувати незакриті процеси та не нехтувати відпочинком — саме він стане основою для майбутніх кроків.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
