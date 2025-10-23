Рунічний прогноз на 20–26 жовтня 2025 року: для Козорогів — стабільність, для Раків — відновлення

Руни / © ТСН

Це час, коли результат залежить не від швидких рішень, а від усвідомлених кроків. Руни радять не поспішати, а діяти з опорою на внутрішній стан. Тиждень добре підходить для завершення старих процесів і м’якого входження в нові.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за знаками Зодіаку

Овен — руна Тейваз

Доведеться проявити рішучість. Ваші дії будуть визначальними.

Телець — руна Йера

Події розвиваються природно. Плоди ваших зусиль починають визрівати.

Близнята — руна Ансуз

Важлива інформація або розмова допоможе змінити напрямок.

Рак — руна Беркана

Час відновлення. Займіться тим, що повертає спокій і внутрішній ресурс.

Лев — руна Соулу

Впевненість зростає. Енергія підтримує ваші плани та ініціативи.

Діва — руна Інгуз

На горизонті новий етап. Деякі цикли завершуються природно.

Терези — руна Гебо

Партнерство і взаємодія будуть ключовими цього тижня.

Скорпіон — руна Турисаз

Обережність важливіша за швидкі дії. Добре подумайте перед кроком.

Стрілець — руна Райдо

Рух у правильному напрямку. Перспективи прояснюються.

Козоріг — руна Одал

Стабільність і впевненість. Варто закріпити те, що вже досягнуто.

Водолій — руна Кеназ

Прозріння і натхнення допоможуть знайти рішення.

Риби — руна Лагуз

Краще плисти за течією. Інтуїція проведе вас через складні моменти.

20–26 жовтня 2025 року — це не період різких поворотів, а час внутрішнього визрівання. Руни радять тримати темп плавним, завершувати незакриті процеси та не нехтувати відпочинком — саме він стане основою для майбутніх кроків.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

