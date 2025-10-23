ТСН у соціальних мережах

Астрологія
26
2 хв

Рунічний прогноз на 20–26 жовтня 2025 року: для Козорогів — стабільність, для Раків — відновлення

Тиждень з 20 по 26 жовтня стане періодом внутрішніх зрушень і м’яких, але важливих змін. Козороги зможуть укріпити вже здобуті позиції, а Раки — отримають шанс відновити сили і повернути собі внутрішню опору.

Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН

Це час, коли результат залежить не від швидких рішень, а від усвідомлених кроків. Руни радять не поспішати, а діяти з опорою на внутрішній стан. Тиждень добре підходить для завершення старих процесів і м’якого входження в нові.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за знаками Зодіаку

  • Овен — руна Тейваз
    Доведеться проявити рішучість. Ваші дії будуть визначальними.

  • Телець — руна Йера
    Події розвиваються природно. Плоди ваших зусиль починають визрівати.

  • Близнята — руна Ансуз
    Важлива інформація або розмова допоможе змінити напрямок.

  • Рак — руна Беркана
    Час відновлення. Займіться тим, що повертає спокій і внутрішній ресурс.

  • Лев — руна Соулу
    Впевненість зростає. Енергія підтримує ваші плани та ініціативи.

  • Діва — руна Інгуз
    На горизонті новий етап. Деякі цикли завершуються природно.

  • Терези — руна Гебо
    Партнерство і взаємодія будуть ключовими цього тижня.

  • Скорпіон — руна Турисаз
    Обережність важливіша за швидкі дії. Добре подумайте перед кроком.

  • Стрілець — руна Райдо
    Рух у правильному напрямку. Перспективи прояснюються.

  • Козоріг — руна Одал
    Стабільність і впевненість. Варто закріпити те, що вже досягнуто.

  • Водолій — руна Кеназ
    Прозріння і натхнення допоможуть знайти рішення.

  • Риби — руна Лагуз
    Краще плисти за течією. Інтуїція проведе вас через складні моменти.

20–26 жовтня 2025 року — це не період різких поворотів, а час внутрішнього визрівання. Руни радять тримати темп плавним, завершувати незакриті процеси та не нехтувати відпочинком — саме він стане основою для майбутніх кроків.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що осінь дарує кохання: ці три знаки в жовтні 2025 року нарешті зустрінуть свою другу половинку.

Дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла й романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.

