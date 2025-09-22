ТСН у соціальних мережах

Астрологія
137
2 хв

Рунічний прогноз на 22–28 вересня 2025 року: Ракам — підтримка, Козорогам — витримка

Цей тиждень відкриє можливості для зміцнення внутрішніх ресурсів і пошуку балансу у стосунках. Раки отримають підтримку від близьких, а Козороги зможуть проявити витримку та стійкість у важливих справах.

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН

Руничні символи цього тижня нагадують про потребу в гармонії та відповідальності. Для одних це час підбиття підсумків, для інших — старт нових починань.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за знаками зодіаку

  • Овен — руна Тейваз
    Час рішучих кроків і чесності у справах.

  • Телець — руна Єра
    Ваші старання приносять плоди. Час підсумувати результати.

  • Близнята — руна Кеназ
    Ясність і натхнення допоможуть у роботі та творчості.

  • Рак — руна Гебо
    Взаємність і підтримка з боку близьких будуть головною темою.

  • Лев — руна Соулу
    Внутрішня енергія дасть змогу завершити справи з успіхом.

  • Діва — руна Інгуз
    Час закладати основу для майбутнього. Нові ідеї проростають.

  • Терези — руна Вуньйо
    День радості й гармонії. Спілкування подарує теплі моменти.

  • Скорпіон — руна Турисаз
    Обережність допоможе уникнути конфліктів.

  • Стрілець — руна Райдо
    Рух і зміни у планах принесуть користь.

  • Козоріг — руна Ейваз
    Стійкість і витримка допоможуть пройти через випробування.

  • Водолій — руна Ансуз
    Важливі новини чи підказки стануть ключем до розуміння.

  • Риби — руна Пердро
    Несподіванки відкриють нові можливості.

22–28 вересня 2025 року руни радять зберігати баланс, довіряти підтримці близьких і виявляти витримку там, де це найважливіше. Це тиждень, який поєднує завершення і нові початки.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.

