- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 137
- Час на прочитання
- 2 хв
Рунічний прогноз на 22–28 вересня 2025 року: Ракам — підтримка, Козорогам — витримка
Цей тиждень відкриє можливості для зміцнення внутрішніх ресурсів і пошуку балансу у стосунках. Раки отримають підтримку від близьких, а Козороги зможуть проявити витримку та стійкість у важливих справах.
Руничні символи цього тижня нагадують про потребу в гармонії та відповідальності. Для одних це час підбиття підсумків, для інших — старт нових починань.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз за знаками зодіаку
Овен — руна Тейваз
Час рішучих кроків і чесності у справах.
Телець — руна Єра
Ваші старання приносять плоди. Час підсумувати результати.
Близнята — руна Кеназ
Ясність і натхнення допоможуть у роботі та творчості.
Рак — руна Гебо
Взаємність і підтримка з боку близьких будуть головною темою.
Лев — руна Соулу
Внутрішня енергія дасть змогу завершити справи з успіхом.
Діва — руна Інгуз
Час закладати основу для майбутнього. Нові ідеї проростають.
Терези — руна Вуньйо
День радості й гармонії. Спілкування подарує теплі моменти.
Скорпіон — руна Турисаз
Обережність допоможе уникнути конфліктів.
Стрілець — руна Райдо
Рух і зміни у планах принесуть користь.
Козоріг — руна Ейваз
Стійкість і витримка допоможуть пройти через випробування.
Водолій — руна Ансуз
Важливі новини чи підказки стануть ключем до розуміння.
Риби — руна Пердро
Несподіванки відкриють нові можливості.
22–28 вересня 2025 року руни радять зберігати баланс, довіряти підтримці близьких і виявляти витримку там, де це найважливіше. Це тиждень, який поєднує завершення і нові початки.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
