Руничні символи цього тижня нагадують про потребу в гармонії та відповідальності. Для одних це час підбиття підсумків, для інших — старт нових починань.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за знаками зодіаку

Овен — руна Тейваз

Час рішучих кроків і чесності у справах.

Телець — руна Єра

Ваші старання приносять плоди. Час підсумувати результати.

Близнята — руна Кеназ

Ясність і натхнення допоможуть у роботі та творчості.

Рак — руна Гебо

Взаємність і підтримка з боку близьких будуть головною темою.

Лев — руна Соулу

Внутрішня енергія дасть змогу завершити справи з успіхом.

Діва — руна Інгуз

Час закладати основу для майбутнього. Нові ідеї проростають.

Терези — руна Вуньйо

День радості й гармонії. Спілкування подарує теплі моменти.

Скорпіон — руна Турисаз

Обережність допоможе уникнути конфліктів.

Стрілець — руна Райдо

Рух і зміни у планах принесуть користь.

Козоріг — руна Ейваз

Стійкість і витримка допоможуть пройти через випробування.

Водолій — руна Ансуз

Важливі новини чи підказки стануть ключем до розуміння.

Риби — руна Пердро

Несподіванки відкриють нові можливості.

22–28 вересня 2025 року руни радять зберігати баланс, довіряти підтримці близьких і виявляти витримку там, де це найважливіше. Це тиждень, який поєднує завершення і нові початки.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

