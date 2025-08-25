Рунічний прогноз на 25–31 серпня 2025 року: Левам — внутрішня стійкість, Рибам — нові перспективи

Руни / © ТСН

Стародавні руни — символи архетипів, що працюють у вашому житті. З 25 по 31 серпня вони підкреслюють значимість внутрішнього балансу, підтримки та завершень. Нижче — порада від кожної руни для кожного знака.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Гороскоп по знаках зодіаку

Овен — руна Тейваз

День для виважених рішень. Справедливе і сильне керівництво принесе стабільність і повагу.

Телець — руна Беркана

Сприятливий час для оновлення — особистих планів або домашніх справ. Заземліться у стабільності.

Близнята — руна Інгуз

Насіння, посаджене цього тижня, має потенціал вирости. Задавайте наміри — результат невдовзі.

Рак — руна Йера

Ваші зусилля приносять плоди. Настав час підбити підсумки й насолоджуватися результатами.

Лев — руна Ейваз

Стійкість і внутрішня структура сьогодні ключ. Ваш ресурс — у витримці й впевненості.

Діва — руна Райдо

Плануйте рух уперед, але зберігайте ритм. Свідомий поступ забезпечить перемогу на крок ближче.

Терези — руна Манназ

Спільні дії — ваш щасливий ключ. Обмін ідеями й командна робота набувають значення.

Скорпіон — руна Лагуз

Довіртесь потоку емоцій і інтуїції. Сьогодні саме вони ведуть до правильних рішень.

Стрілець — руна Альгіз

Ваш захист — у межах щирості. Інстинкт підкаже, коли говорити «так», а коли — берегти простір.

Козоріг — руна Совило

Внутрішнє світло — ваш ресурс. Сьогодні відчуєте впевненість, яка допоможе завершити справу.

Водолій — руна Пертро

Неочікуваний поворот подарує нове бачення. Прийміть випадки — вони ведуть до можливостей.

Риби — руна Даґаз

Перехідний момент наближається. Слідкуйте за натхненням — воно сяє шлях, який ви шукали.

25–31 серпня 2025 року руни показують: рухайтеся поступово, використовуйте підтримку навколо, та не бійтеся довіряти інтуїції. Завдяки цьому ви завершите тиждень із ясністю і ресурсом для нового старту.

