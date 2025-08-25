ТСН у соціальних мережах

Рунічний прогноз на 25–31 серпня 2025 року: Левам — внутрішня стійкість, Рибам — нові перспективи

Цього тижня руни допоможуть знайти внутрішню опору, поступово рухатися вперед і комфортно завершити важливі справи. Акцент на ясності, підтримці та зростанні — без гучних слів, проте з відчуттям результату.

Автор публікації
Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН

Стародавні руни — символи архетипів, що працюють у вашому житті. З 25 по 31 серпня вони підкреслюють значимість внутрішнього балансу, підтримки та завершень. Нижче — порада від кожної руни для кожного знака.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Гороскоп по знаках зодіаку

  • Овен — руна Тейваз
    День для виважених рішень. Справедливе і сильне керівництво принесе стабільність і повагу.

  • Телець — руна Беркана
    Сприятливий час для оновлення — особистих планів або домашніх справ. Заземліться у стабільності.

  • Близнята — руна Інгуз
    Насіння, посаджене цього тижня, має потенціал вирости. Задавайте наміри — результат невдовзі.

  • Рак — руна Йера
    Ваші зусилля приносять плоди. Настав час підбити підсумки й насолоджуватися результатами.

  • Лев — руна Ейваз
    Стійкість і внутрішня структура сьогодні ключ. Ваш ресурс — у витримці й впевненості.

  • Діва — руна Райдо
    Плануйте рух уперед, але зберігайте ритм. Свідомий поступ забезпечить перемогу на крок ближче.

  • Терези — руна Манназ
    Спільні дії — ваш щасливий ключ. Обмін ідеями й командна робота набувають значення.

  • Скорпіон — руна Лагуз
    Довіртесь потоку емоцій і інтуїції. Сьогодні саме вони ведуть до правильних рішень.

  • Стрілець — руна Альгіз
    Ваш захист — у межах щирості. Інстинкт підкаже, коли говорити «так», а коли — берегти простір.

  • Козоріг — руна Совило
    Внутрішнє світло — ваш ресурс. Сьогодні відчуєте впевненість, яка допоможе завершити справу.

  • Водолій — руна Пертро
    Неочікуваний поворот подарує нове бачення. Прийміть випадки — вони ведуть до можливостей.

  • Риби — руна Даґаз
    Перехідний момент наближається. Слідкуйте за натхненням — воно сяє шлях, який ви шукали.

25–31 серпня 2025 року руни показують: рухайтеся поступово, використовуйте підтримку навколо, та не бійтеся довіряти інтуїції. Завдяки цьому ви завершите тиждень із ясністю і ресурсом для нового старту.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.

Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.

