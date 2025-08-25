- Дата публікації
Рунічний прогноз на 25–31 серпня 2025 року: Левам — внутрішня стійкість, Рибам — нові перспективи
Цього тижня руни допоможуть знайти внутрішню опору, поступово рухатися вперед і комфортно завершити важливі справи. Акцент на ясності, підтримці та зростанні — без гучних слів, проте з відчуттям результату.
Стародавні руни — символи архетипів, що працюють у вашому житті. З 25 по 31 серпня вони підкреслюють значимість внутрішнього балансу, підтримки та завершень. Нижче — порада від кожної руни для кожного знака.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Гороскоп по знаках зодіаку
Овен — руна Тейваз
День для виважених рішень. Справедливе і сильне керівництво принесе стабільність і повагу.
Телець — руна Беркана
Сприятливий час для оновлення — особистих планів або домашніх справ. Заземліться у стабільності.
Близнята — руна Інгуз
Насіння, посаджене цього тижня, має потенціал вирости. Задавайте наміри — результат невдовзі.
Рак — руна Йера
Ваші зусилля приносять плоди. Настав час підбити підсумки й насолоджуватися результатами.
Лев — руна Ейваз
Стійкість і внутрішня структура сьогодні ключ. Ваш ресурс — у витримці й впевненості.
Діва — руна Райдо
Плануйте рух уперед, але зберігайте ритм. Свідомий поступ забезпечить перемогу на крок ближче.
Терези — руна Манназ
Спільні дії — ваш щасливий ключ. Обмін ідеями й командна робота набувають значення.
Скорпіон — руна Лагуз
Довіртесь потоку емоцій і інтуїції. Сьогодні саме вони ведуть до правильних рішень.
Стрілець — руна Альгіз
Ваш захист — у межах щирості. Інстинкт підкаже, коли говорити «так», а коли — берегти простір.
Козоріг — руна Совило
Внутрішнє світло — ваш ресурс. Сьогодні відчуєте впевненість, яка допоможе завершити справу.
Водолій — руна Пертро
Неочікуваний поворот подарує нове бачення. Прийміть випадки — вони ведуть до можливостей.
Риби — руна Даґаз
Перехідний момент наближається. Слідкуйте за натхненням — воно сяє шлях, який ви шукали.
25–31 серпня 2025 року руни показують: рухайтеся поступово, використовуйте підтримку навколо, та не бійтеся довіряти інтуїції. Завдяки цьому ви завершите тиждень із ясністю і ресурсом для нового старту.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
