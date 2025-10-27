- Дата публікації
Рунічний прогноз на 27 жовтня — 2 листопада 2025 року: Водоліям — прозріння, Левам — внутрішній ресурс
Кінець жовтня і початок листопада принесуть період усвідомлення, внутрішнього перегляду та поступового переходу до нового етапу. Водолії зможуть побачити суть подій глибше, а Леви — знайти внутрішній ресурс для наступного ривка.
Руни цього тижня наголошують на уповільненні та внутрішньому балансі. Зовнішні дії матимуть сенс лише тоді, коли вони узгоджені з емоційним та ментальним станом. Це час «визрівання» нових рішень, а не різких змін.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз за знаками Зодіаку
Овен — руна Уруз
Внутрішня сила пробуджується. Ви готові до нових рішень, але темп має бути усвідомленим.
Телець — руна Іса
Пауза необхідна для корекції планів. Події сповільнюються, щоб ви побачили деталі.
Близнята — руна Пертро
Тиждень сюрпризів і прихованих можливостей. Важливо довіряти інтуїції.
Рак — руна Беркана
Період м’якого відновлення. Повернення до себе приносить спокій.
Лев — руна Соулу
Внутрішній ресурс зростає. Сила й натхнення повертаються поступово.
Діва — руна Інгуз
Завершення старого циклу та підготовка до нового. Тиждень дозрівання.
Терези — руна Вуньйо
Гармонія у стосунках та ясність у взаємодії. Комфорт через рівновагу.
Скорпіон — руна Турисаз
Пильність. Не варто діяти імпульсивно — спершу подивіться глибше.
Стрілець — руна Райдо
Поступовий рух уперед. Малий, але правильний крок = прогрес.
Козоріг — руна Одал
Опора на здобуте. Тиждень стабільності та підтвердження позицій.
Водолій — руна Кеназ
Прояснення, нове бачення й озаріння. Неначе пазл складається.
Риби — руна Лагуз
Інтуїтивний шлях — найвірніший. Не примушуйте події до поспіху.
Це період «внутрішнього налаштування»: дайте собі час побачити істину без тиску і поспіху. Те, що визріває зараз, стане реальною дією в найближчі тижні.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла й романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.