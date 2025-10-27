Рунічний прогноз на 27 жовтня — 2 листопада 2025 року: Водоліям — прозріння, Левам — внутрішній ресурс

Руни / © ТСН

Руни цього тижня наголошують на уповільненні та внутрішньому балансі. Зовнішні дії матимуть сенс лише тоді, коли вони узгоджені з емоційним та ментальним станом. Це час «визрівання» нових рішень, а не різких змін.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за знаками Зодіаку

Овен — руна Уруз

Внутрішня сила пробуджується. Ви готові до нових рішень, але темп має бути усвідомленим.

Телець — руна Іса

Пауза необхідна для корекції планів. Події сповільнюються, щоб ви побачили деталі.

Близнята — руна Пертро

Тиждень сюрпризів і прихованих можливостей. Важливо довіряти інтуїції.

Рак — руна Беркана

Період м’якого відновлення. Повернення до себе приносить спокій.

Лев — руна Соулу

Внутрішній ресурс зростає. Сила й натхнення повертаються поступово.

Діва — руна Інгуз

Завершення старого циклу та підготовка до нового. Тиждень дозрівання.

Терези — руна Вуньйо

Гармонія у стосунках та ясність у взаємодії. Комфорт через рівновагу.

Скорпіон — руна Турисаз

Пильність. Не варто діяти імпульсивно — спершу подивіться глибше.

Стрілець — руна Райдо

Поступовий рух уперед. Малий, але правильний крок = прогрес.

Козоріг — руна Одал

Опора на здобуте. Тиждень стабільності та підтвердження позицій.

Водолій — руна Кеназ

Прояснення, нове бачення й озаріння. Неначе пазл складається.

Риби — руна Лагуз

Інтуїтивний шлях — найвірніший. Не примушуйте події до поспіху.

Це період «внутрішнього налаштування»: дайте собі час побачити істину без тиску і поспіху. Те, що визріває зараз, стане реальною дією в найближчі тижні.

