Рунічний прогноз на 27 жовтня — 2 листопада 2025 року: Водоліям — прозріння, Левам — внутрішній ресурс

Кінець жовтня і початок листопада принесуть період усвідомлення, внутрішнього перегляду та поступового переходу до нового етапу. Водолії зможуть побачити суть подій глибше, а Леви — знайти внутрішній ресурс для наступного ривка.

Автор публікації
Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН

Руни цього тижня наголошують на уповільненні та внутрішньому балансі. Зовнішні дії матимуть сенс лише тоді, коли вони узгоджені з емоційним та ментальним станом. Це час «визрівання» нових рішень, а не різких змін.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за знаками Зодіаку

  • Овен — руна Уруз
    Внутрішня сила пробуджується. Ви готові до нових рішень, але темп має бути усвідомленим.

  • Телець — руна Іса
    Пауза необхідна для корекції планів. Події сповільнюються, щоб ви побачили деталі.

  • Близнята — руна Пертро
    Тиждень сюрпризів і прихованих можливостей. Важливо довіряти інтуїції.

  • Рак — руна Беркана
    Період м’якого відновлення. Повернення до себе приносить спокій.

  • Лев — руна Соулу
    Внутрішній ресурс зростає. Сила й натхнення повертаються поступово.

  • Діва — руна Інгуз
    Завершення старого циклу та підготовка до нового. Тиждень дозрівання.

  • Терези — руна Вуньйо
    Гармонія у стосунках та ясність у взаємодії. Комфорт через рівновагу.

  • Скорпіон — руна Турисаз
    Пильність. Не варто діяти імпульсивно — спершу подивіться глибше.

  • Стрілець — руна Райдо
    Поступовий рух уперед. Малий, але правильний крок = прогрес.

  • Козоріг — руна Одал
    Опора на здобуте. Тиждень стабільності та підтвердження позицій.

  • Водолій — руна Кеназ
    Прояснення, нове бачення й озаріння. Неначе пазл складається.

  • Риби — руна Лагуз
    Інтуїтивний шлях — найвірніший. Не примушуйте події до поспіху.

Це період «внутрішнього налаштування»: дайте собі час побачити істину без тиску і поспіху. Те, що визріває зараз, стане реальною дією в найближчі тижні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що осінь дарує кохання: ці три знаки в жовтні 2025 року нарешті зустрінуть свою другу половинку.

Дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла й романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.

Наступна публікація

