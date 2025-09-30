ТСН у соціальних мережах

Рунічний прогноз на 29 вересня — 5 жовтня 2025 року: Ракам — підтримка, Стрільцям — новий напрямок

Новий тиждень принесе зміни в емоціях і справах. Раки отримають підтримку, Стрільці знайдуть свій новий шлях, а Козороги зміцнять позиції. Руни допоможуть відчути гармонію й знайти внутрішню силу.

Руни

Руни / © ТСН

Перехід вересня в жовтень — це період, коли важливо завершити старі справи й підготувати ґрунт для нового. Руни тижня радять діяти з мудрістю, довіряти інтуїції та не поспішати із рішеннями.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за знаками Зодіаку

  • Овен — руна Тейваз
    Ви відчуєте внутрішню впевненість і рішучість. Настав час діяти й брати відповідальність.

  • Телець — руна Йера
    Результати ваших зусиль починають проявлятися. Важливо зберігати стабільність.

  • Близнята — руна Кеназ
    Ідеї, які з’являться цього тижня, варті уваги. Уникайте метушні.

  • Рак — руна Гебо
    Підтримка партнерів і друзів допоможе пройти через складний момент.

  • Лев — руна Соулу
    Ви на підйомі. Ваша енергія приваблює можливості — скористайтеся цим.

  • Діва — руна Вуньйо
    Гармонія в особистому житті стане джерелом сил і натхнення.

  • Терези — руна Ансуз
    Звертайте увагу на інформацію навколо — важливе повідомлення може змінити все.

  • Скорпіон — руна Турисаз
    Варто діяти обережно й не піддаватися емоціям. Самоконтроль — ключ.

  • Стрілець — руна Райдо
    Настав час рухатися далі. Цей тиждень може відкрити новий напрямок у вашому житті.

  • Козоріг — руна Ейваз
    Стійкість і дисципліна принесуть результат. Не відступайте від цілей.

  • Водолій — руна Інгуз
    Ідеї, що визріли всередині, готові до реалізації. Починайте новий цикл.

  • Риби — руна Пердро
    Тиждень непередбачуваний, але кожна несподіванка працює на вас.

Руни тижня 29 вересня — 5 жовтня 2025 року нагадують: стабільність народжується з довіри до себе. Важливо приймати зміни спокійно й з вірою у власний шлях — тоді навіть несподіванки стануть вашими союзниками.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

