Рунічний прогноз на 29 вересня — 5 жовтня 2025 року: Ракам — підтримка, Стрільцям — новий напрямок
Новий тиждень принесе зміни в емоціях і справах. Раки отримають підтримку, Стрільці знайдуть свій новий шлях, а Козороги зміцнять позиції. Руни допоможуть відчути гармонію й знайти внутрішню силу.
Перехід вересня в жовтень — це період, коли важливо завершити старі справи й підготувати ґрунт для нового. Руни тижня радять діяти з мудрістю, довіряти інтуїції та не поспішати із рішеннями.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз за знаками Зодіаку
Овен — руна Тейваз
Ви відчуєте внутрішню впевненість і рішучість. Настав час діяти й брати відповідальність.
Телець — руна Йера
Результати ваших зусиль починають проявлятися. Важливо зберігати стабільність.
Близнята — руна Кеназ
Ідеї, які з’являться цього
Рак — руна Гебо
Підтримка партнерів і друзів допоможе пройти через складний момент.
Лев — руна Соулу
Ви на підйомі. Ваша енергія приваблює можливості — скористайтеся цим.
Діва — руна Вуньйо
Гармонія в особистому житті стане джерелом сил і натхнення.
Терези — руна Ансуз
Звертайте увагу на інформацію навколо — важливе повідомлення може змінити все.
Скорпіон — руна Турисаз
Варто діяти обережно й не піддаватися емоціям. Самоконтроль — ключ.
Стрілець — руна Райдо
Настав час рухатися далі. Цей тиждень може відкрити новий напрямок у вашому житті.
Козоріг — руна Ейваз
Стійкість і дисципліна принесуть результат. Не відступайте від цілей.
Водолій — руна Інгуз
Ідеї, що визріли всередині, готові до реалізації. Починайте новий цикл.
Риби — руна Пердро
Тиждень непередбачуваний, але кожна несподіванка працює на вас.
Руни тижня 29 вересня — 5 жовтня 2025 року нагадують: стабільність народжується з довіри до себе. Важливо приймати зміни спокійно й з вірою у власний шлях — тоді навіть несподіванки стануть вашими союзниками.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
