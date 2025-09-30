Рунічний прогноз на 29 вересня — 5 жовтня 2025 року: Ракам — підтримка, Стрільцям — новий напрямок

Руни / © ТСН

Перехід вересня в жовтень — це період, коли важливо завершити старі справи й підготувати ґрунт для нового. Руни тижня радять діяти з мудрістю, довіряти інтуїції та не поспішати із рішеннями.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за знаками Зодіаку

Овен — руна Тейваз

Ви відчуєте внутрішню впевненість і рішучість. Настав час діяти й брати відповідальність.

Телець — руна Йера

Результати ваших зусиль починають проявлятися. Важливо зберігати стабільність.

Близнята — руна Кеназ

Ідеї, які з’являться цього тижня, варті уваги. Уникайте метушні.

Рак — руна Гебо

Підтримка партнерів і друзів допоможе пройти через складний момент.

Лев — руна Соулу

Ви на підйомі. Ваша енергія приваблює можливості — скористайтеся цим.

Діва — руна Вуньйо

Гармонія в особистому житті стане джерелом сил і натхнення.

Терези — руна Ансуз

Звертайте увагу на інформацію навколо — важливе повідомлення може змінити все.

Скорпіон — руна Турисаз

Варто діяти обережно й не піддаватися емоціям. Самоконтроль — ключ.

Стрілець — руна Райдо

Настав час рухатися далі. Цей тиждень може відкрити новий напрямок у вашому житті.

Козоріг — руна Ейваз

Стійкість і дисципліна принесуть результат. Не відступайте від цілей.

Водолій — руна Інгуз

Ідеї, що визріли всередині, готові до реалізації. Починайте новий цикл.

Риби — руна Пердро

Тиждень непередбачуваний, але кожна несподіванка працює на вас.

Руни тижня 29 вересня — 5 жовтня 2025 року нагадують: стабільність народжується з довіри до себе. Важливо приймати зміни спокійно й з вірою у власний шлях — тоді навіть несподіванки стануть вашими союзниками.

