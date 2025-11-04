Рунічний прогноз на 3–9 листопада 2025 року: Овнам — рух уперед, Рибам — інтуїтивне оновлення

Руни / © ТСН

Руни цього періоду говорять про час очищення й підготовки до нового етапу. Це тиждень, коли старі схеми поступово відходять, а нові лише починають проростати. Найкраща стратегія — діяти спокійно, зберігаючи внутрішню рівновагу.

Прогноз за знаками Зодіаку

Овен — руна Райдо

Ви входите у фазу руху. Події прискорюються, і головне — не втратити напрямок.

Телець — руна Йера

Плоди вашої попередньої праці поступово проявляються. Час подякувати собі за стабільність.

Близнята — руна Ансуз

Слова мають силу. Вдалий період для переговорів, виступів, написання чи творчості.

Рак — руна Беркана

М’яке оновлення. Займіться турботою про тіло й душу — це відновить енергію.

Лев — руна Соулу

Впевненість і яскравість приносять успіх. У вас є шанс бути поміченими.

Діва — руна Інгуз

Час завершення одного циклу. Усе, що зріло, починає проявлятися.

Терези — руна Гебо

Тиждень партнерства, обміну й взаємності. Не бійтеся просити допомоги.

Скорпіон — руна Турисаз

Не поспішайте реагувати. Зосередьтеся на усвідомленні, а не на емоціях.

Стрілець — руна Тейваз

Рішучість і чесність стануть вашими головними союзниками. Вдалий час для стратегічних рішень.

Козоріг — руна Одал

Опора на стабільність і досвід допоможе утримати рівновагу навіть у напружених ситуаціях.

Водолій — руна Кеназ

Нові ідеї та прояснення. Ваш розум зараз гострий, як ніколи.

Риби — руна Лагуз

Внутрішня тиша відкриє інтуїтивне розуміння подій. Довіртесь собі — ви відчуваєте істину.

Тиждень із 3 по 9 листопада — час внутрішнього балансу, підбиття підсумків і м’якої підготовки до нового циклу. Зовнішня тиша зараз — це етап глибокої внутрішньої роботи, тож не поспішайте, усе визріє вчасно.

