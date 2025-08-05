Рунічний прогноз на 4–10 серпня 2025 року: Левам — творчі прориви, Рибам — нове бачення

Руни / © ТСН

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Руни — давні символи сили та мудрості, що зчитують глибинні процеси. Цього тижня вони вказують на важливість поєднання внутрішнього відчуття з конкретними діями. Для одних знаків період стане стартом нового етапу, для інших — можливістю завершити старі справи й переосмислити напрям руху.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Руна тижня: “Тейваз” — рішучість, мужність, перемога

Час діяти прямо та впевнено. Ваша сміливість принесе результат, якщо підкріплена фактами та планом.

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Телець (21 квітня – 20 травня)

Руна тижня: “Феху” — добробут, ресурси, досягнення

Зверніть увагу на матеріальні питання. Тиждень сприятливий для розумних інвестицій та раціонального використання ресурсів.

Близнята (21 травня – 21 червня)

Руна тижня: “Ансуз” — слово, знання, комунікація

Ваші ідеї цього тижня почують. Використайте силу слова, щоб просунутися в справах і зміцнити стосунки.

Рак (22 червня – 22 липня)

Руна тижня: Лагуз — потік, інтуїція, емоційна глибина

Довіртесь течії подій. Слухайте серце й не поспішайте робити різкі кроки.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Руна тижня: “Кеназ” — творчість, натхнення, нове бачення

Ваша енергія зараз здатна запалити інших. Час для творчих проєктів і новаторських рішень.

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Діва (23 серпня – 22 вересня)

Руна тижня: “Йера” — врожай, підсумки, нагорода

Завершуйте розпочате. Ви отримаєте результати, на які чекали, якщо будете послідовними.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Руна тижня: “Гебо” — партнерство, обмін, гармонія

Сила цього тижня — у співпраці. Працюйте з тими, хто розділяє ваші цінності.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Руна тижня: “Гагалаз” — очищення, зміни, оновлення

Можливі несподівані події, які зруйнують старі обмеження. Приймайте зміни як шанс для росту.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Руна тижня: “Райдо” — шлях, рух, розвиток

Час вирушати в дорогу — буквальну чи символічну. Кожен крок наближає вас до мети.

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Козоріг (22 грудня – 19 січня)

Руна тижня: “Ейваз” — витривалість, стабільність, захист

Тиждень потребує дисципліни. Будьте стійкими та зберігайте холодний розум у складних ситуаціях.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Руна тижня: “Манназ” — взаємодія, мудрість, підтримка

Звертайтесь до колективу або близького оточення — разом ви сильніші.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Руна тижня: “Дагаз” — прозріння, новий етап, перехід

Ви побачите ситуацію під новим кутом. Це відкриття змінить ваше ставлення та подальші кроки.

4–10 серпня 2025 року — час, коли руни закликають діяти з внутрішньою впевненістю та мудрістю. Одним знакам цей тиждень дасть поштовх до нових починань, іншим — можливість завершити старі справи. Головне — слухати інтуїцію, не поспішати й обирати напрямок свідомо.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.

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