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Рунічний прогноз на 4–10 серпня 2025 року: Левам — творчі прориви, Рибам — нове бачення
Тиждень із 4 по 10 серпня 2025 року відкриває період активних змін і внутрішніх осяянь. Рунічна енергія допоможе зрозуміти, куди спрямувати сили та як використати можливості.
Руни — давні символи сили та мудрості, що зчитують глибинні процеси. Цього тижня вони вказують на важливість поєднання внутрішнього відчуття з конкретними діями. Для одних знаків період стане стартом нового етапу, для інших — можливістю завершити старі справи й переосмислити напрям руху.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Овен (21 березня – 20 квітня)
Руна тижня: “Тейваз” — рішучість, мужність, перемога
Час діяти прямо та впевнено. Ваша сміливість принесе результат, якщо підкріплена фактами та планом.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Руна тижня: “Феху” — добробут, ресурси, досягнення
Зверніть увагу на матеріальні питання. Тиждень сприятливий для розумних інвестицій та раціонального використання ресурсів.
Близнята (21 травня – 21 червня)
Руна тижня: “Ансуз” — слово, знання, комунікація
Ваші ідеї цього тижня почують. Використайте силу слова, щоб просунутися в справах і зміцнити стосунки.
Рак (22 червня – 22 липня)
Руна тижня: Лагуз — потік, інтуїція, емоційна глибина
Довіртесь течії подій. Слухайте серце й не поспішайте робити різкі кроки.
Лев (23 липня – 22 серпня)
Руна тижня: “Кеназ” — творчість, натхнення, нове бачення
Ваша енергія зараз здатна запалити інших. Час для творчих проєктів і новаторських рішень.
Діва (23 серпня – 22 вересня)
Руна тижня: “Йера” — врожай, підсумки, нагорода
Завершуйте розпочате. Ви отримаєте результати, на які чекали, якщо будете послідовними.
Терези (23 вересня – 22 жовтня)
Руна тижня: “Гебо” — партнерство, обмін, гармонія
Сила цього тижня — у співпраці. Працюйте з тими, хто розділяє ваші цінності.
Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)
Руна тижня: “Гагалаз” — очищення, зміни, оновлення
Можливі несподівані події, які зруйнують старі обмеження. Приймайте зміни як шанс для росту.
Стрілець (22 листопада – 21 грудня)
Руна тижня: “Райдо” — шлях, рух, розвиток
Час вирушати в дорогу — буквальну чи символічну. Кожен крок наближає вас до мети.
Козоріг (22 грудня – 19 січня)
Руна тижня: “Ейваз” — витривалість, стабільність, захист
Тиждень потребує дисципліни. Будьте стійкими та зберігайте холодний розум у складних ситуаціях.
Водолій (20 січня – 18 лютого)
Руна тижня: “Манназ” — взаємодія, мудрість, підтримка
Звертайтесь до колективу або близького оточення — разом ви сильніші.
Риби (19 лютого – 20 березня)
Руна тижня: “Дагаз” — прозріння, новий етап, перехід
Ви побачите ситуацію під новим кутом. Це відкриття змінить ваше ставлення та подальші кроки.
4–10 серпня 2025 року — час, коли руни закликають діяти з внутрішньою впевненістю та мудрістю. Одним знакам цей тиждень дасть поштовх до нових починань, іншим — можливість завершити старі справи. Головне — слухати інтуїцію, не поспішати й обирати напрямок свідомо.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.
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