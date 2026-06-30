Рунічний прогноз на липень 2026: кому місяць принесе прорив, а кому — важливі уроки долі

Руни / © ТСН

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Липень 2026 року обіцяє бути динамічним, емоційним і водночас кармічно важливим періодом. Енергія середини літа підштовхуватиме багатьох до змін, рішучих дій та переосмислення стосунків, фінансів і власних цілей. Давній рунічний оракул уже підказує, кому Всесвіт відкриє нові дороги, а кому варто пригальмувати і прислухатися до знаків долі.

Овен — Тейваз

Для Овнів липень стане місяцем боротьби та перемог. Руна сили й воїна говорить про необхідність відстоювати свої інтереси. Не бійтеся конкуренції — саме зараз ви здатні здобути бажане. У коханні важливо бути чесними.

Телець — Феху

Фінансова сфера виходить на перший план. Липень може принести додатковий прибуток, вдалі покупки або нові можливості для заробітку. Водночас руна радить не витрачати гроші імпульсивно.

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Близнята — Ансуз

Місяць комунікації, важливих знайомств і несподіваних новин. Близнятам варто уважніше слухати оточення — одна випадкова розмова може кардинально змінити плани на найближче майбутнє.

Рак — Беркана

Липень принесе Ракам оновлення. Це хороший час для відновлення сил, турботи про здоров’я, сімейних питань та внутрішнього зростання. Можливі приємні новини, пов’язані з домом або близькими людьми.

Лев — Соулу

Один із найсильніших місяців року для Левів. Руна Сонця обіцяє успіх, визнання та прилив енергії. Якщо давно відкладали важливий проєкт — зараз ідеальний момент діяти. Вас помітять.

Діва — Іса

Всесвіт натякає на паузу. У липні не варто форсувати події, особливо у кар’єрі та особистих рішеннях. Іноді затримки потрібні для того, аби уникнути помилок. Дайте подіям дозріти.

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Терези — Гебо

Руна партнерства приносить гармонію у стосунки. Самотні Терези можуть зустріти цікаву людину, а ті, хто в парі, відчують новий етап близькості. Також можливі вигідні ділові союзи.

Скорпіон — Хагалаз

Липень стане місяцем різких змін. Те, що давно трималося лише за звичкою, може почати руйнуватися. Але це не покарання — а очищення простору для нового етапу життя.

Стрілець — Райдо

Попереду рух. Подорожі, зміна планів, нові знайомства, переїзди або важливі рішення щодо майбутнього. Руна вказує: ви рухаєтеся у правильному напрямку, навіть якщо поки цього не бачите.

Козоріг — Уруз

Час повертати контроль над власним життям. Липень принесе приплив сил, рішучість і бажання діяти більш сміливо. Гарний період для спорту, кар’єрних ривків та серйозних переговорів.

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Водолій — Лагуз

Довіряйте інтуїції. Логіка цього місяця не завжди працюватиме так, як ви звикли. Липень активує емоційну сферу, творчість і приховані бажання. Можливі віщі сни або дивні збіги.

Риби — Йєра

Руна врожаю говорить: ви починаєте отримувати результати того, що вкладали останні місяці. Липень винагородить терпіння. Особливо це стосується роботи, навчання та особистісного розвитку.

Загальний прогноз на липень 2026

Місяць проходитиме під енергією змін і переосмислення. Для багатьох знаків це буде період завершення старих циклів та старту нового життєвого етапу. Рунам варто довіряти, але головне — пам’ятати: доля часто відкриває двері тим, хто готовий зробити перший крок.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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