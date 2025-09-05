Рунічний прогноз на осінь 2025 року для всіх знаків Зодіаку

Руни / © ТСН

Осінь традиційно символізує завершення циклу, і руни цього періоду віддзеркалюють підсумки, випробування та несподівані відкриття. Для кожного знаку Зодіаку вони несуть власний посил.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овен — руна Тейваз

Осінь стане часом лідерства й рішучості. Вам потрібно взяти на себе відповідальність і діяти сміливо. Руна Тейваз підкреслює чесність і готовність боротися за справедливість.

Телець — руна Інгуз

Для Тельців це час закладати основи нового. Осінь відкриє двері для довгострокових ідей. Сьогодні посіяні «зерна» принесуть плоди вже наступного року.

Близнята — руна Вуньйо

Осінь наповниться гармонією та радістю. Ви зможете знайти внутрішній баланс і налагодити стосунки з оточенням. Важливо зосередитися на щирих моментах.

Рак — руна Кеназ

Осінь відкриє нове бачення. Ви отримаєте натхнення, яке допоможе розвинути нові ідеї чи таланти. Руна Кеназ символізує ясність, творчість та внутрішній вогонь.

Лев — руна Феху

Цей сезон зосередить увагу на ресурсах — фінансових чи емоційних. Ви матимете шанс їх примножити, але важливо використовувати мудро.

Діва — руна Йера

Осінь — час підбивати підсумки. Ви зможете побачити результати своєї роботи й отримати заслужені плоди. Це гарний період для завершення справ.

Терези — руна Манназ

Для Терезів головною темою стане взаємодія з людьми. Ви отримаєте підтримку з боку спільноти й зможете налагодити важливі партнерські зв’язки.

Скорпіон — руна Соулу

Сила світла і ясності буде вашим провідником. Ви зможете подолати внутрішні суперечності й знайти шлях уперед. Осінь відкриє нові горизонти.

Стрілець — руна Райдо

Рух і подорожі стануть ключовими темами. Осінь подарує можливості для розвитку — важливо планувати кожен крок.

Козоріг — руна Ейваз

Випробування зміцнять вас. Руна Ейваз допоможе пройти складні ситуації, зберігши стійкість і внутрішню рівновагу.

Водолій — руна Лагуз

Інтуїція й емоційна гнучкість будуть ключовими. Осінь дає змогу більше довіряти відчуттям, ніж логіці.

Риби — руна Пердро

Листопад може принести несподіванки. Руна Пердро вчить приймати випадковості як підказки долі. Будьте уважні до знаків — вони відкриють нові шляхи.

Осінь 2025 року під впливом рун стане часом результатів, витримки й відкриттів. Вересень підкаже, що варто завершити, жовтень навчить тримати внутрішню силу, а листопад відкриє несподівані можливості.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

