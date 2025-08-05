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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
252
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3 хв

Рунічний прогноз на серпень 2025 року: Левам — місяць звершень, Рибам — нове бачення

Серпень 2025 року обіцяє час глибинних внутрішніх зрушень і зовнішніх результатів. Рунічна енергія підкаже, як пройти цей місяць у злагоді з собою.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН

Руни — стародавні символи сили й інтуїції, які зчитують тонкі вібрації часу. У серпні 2025 року вони підкреслюють важливість балансу між дією та внутрішнім станом, а також чесності з собою. Для одних знаків це час рішучих кроків і завершення справ, для інших — період переосмислення, навчання та нових відкриттів.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Руна місяця:Тейваз” — цілеспрямованість, мужність, перемога
Серпень стане перевіркою на стійкість і здатність відстоювати себе. Не бійтеся складних рішень — вони приведуть до бажаного результату.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Руна місяця:Феху“— матеріальні ресурси, добробут, досягнення
Час наводити лад у фінансах і збирати плоди своєї праці. Можливі несподівані надходження чи вигідні пропозиції.

Близнята (21 травня – 21 червня)

Руна місяця:Ансуз” — слово, знання, натхнення
Ваш головний ресурс у серпні — комунікація. Сміливо озвучуйте свої ідеї, діліться досвідом і навчайтеся нового.

Рак (22 червня – 22 липня)

Руна місяця:Лагуз” — потік, інтуїція, емоційна глибина
Слухайте підказки серця. Серпень принесе події, де логіка поступиться місцем чуттям.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Руна місяця:Совіло” — успіх, ясність, життєва сила
Місяць відкриває можливості для великих досягнень. Ваше внутрішнє світло стане маяком і для вас, і для тих, хто поруч.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Руна місяця:Йера” — врожай, підсумки, винагорода
Серпень — час отримати результати за попередні зусилля. Важливо зберігати стабільний ритм і цінувати вже досягнуте.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Руна місяця:Гебо” — партнерство, обмін, взаємодія
Співпраця виявиться ключем до успіху. Взаємна підтримка допоможе досягти більшого, ніж поодинокі дії.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Руна місяця:Гагалаз” — очищення, трансформація, зміни
Не бійтеся руйнування старого — це відкриває шлях до нового, більш сильного й справжнього.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Руна місяця:Райдо” — шлях, подорож, розвиток
Серпень обіцяє рух — у буквальному чи внутрішньому сенсі. Будьте відкриті до нових маршрутів і досвіду.

Козоріг (22 грудня – 19 січня)

Руна місяця:Ейваз” — витривалість, захист, стабільність
Місяць вимагає дисципліни й зосередженості. Довгострокові плани принесуть відчутні результати.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Руна місяця:Манназ” — спільнота, взаємодія, мудрість
Ваш розвиток у серпні пов’язаний із людьми. Важливо бути частиною команди та обмінюватися знаннями.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Руна місяця:Дагаз” — прозріння, новий етап, перехід
Місяць обіцяє відкриття та нове бачення старих ситуацій. Дійте з готовністю прийняти зміни.

Серпень 2025 року за рунами — це місяць, коли внутрішня чесність і вміння працювати з власними ресурсами відкриють нові горизонти. Для когось це буде час рішучих звершень, для когось — період тихого визрівання і підготовки до великого кроку. Головна порада місяця — слухайте інтуїцію, дійте в гармонії зі своєю енергією та не бійтеся змін.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.

Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.

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