Рунічний прогноз на серпень 2025 року: Левам — місяць звершень, Рибам — нове бачення

Руни / © ТСН

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Руни — стародавні символи сили й інтуїції, які зчитують тонкі вібрації часу. У серпні 2025 року вони підкреслюють важливість балансу між дією та внутрішнім станом, а також чесності з собою. Для одних знаків це час рішучих кроків і завершення справ, для інших — період переосмислення, навчання та нових відкриттів.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Руна місяця: “Тейваз” — цілеспрямованість, мужність, перемога

Серпень стане перевіркою на стійкість і здатність відстоювати себе. Не бійтеся складних рішень — вони приведуть до бажаного результату.

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Телець (21 квітня – 20 травня)

Руна місяця: “Феху“— матеріальні ресурси, добробут, досягнення

Час наводити лад у фінансах і збирати плоди своєї праці. Можливі несподівані надходження чи вигідні пропозиції.

Близнята (21 травня – 21 червня)

Руна місяця: “Ансуз” — слово, знання, натхнення

Ваш головний ресурс у серпні — комунікація. Сміливо озвучуйте свої ідеї, діліться досвідом і навчайтеся нового.

Рак (22 червня – 22 липня)

Руна місяця: “Лагуз” — потік, інтуїція, емоційна глибина

Слухайте підказки серця. Серпень принесе події, де логіка поступиться місцем чуттям.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Руна місяця: “Совіло” — успіх, ясність, життєва сила

Місяць відкриває можливості для великих досягнень. Ваше внутрішнє світло стане маяком і для вас, і для тих, хто поруч.

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Діва (23 серпня – 22 вересня)

Руна місяця: “Йера” — врожай, підсумки, винагорода

Серпень — час отримати результати за попередні зусилля. Важливо зберігати стабільний ритм і цінувати вже досягнуте.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Руна місяця: “Гебо” — партнерство, обмін, взаємодія

Співпраця виявиться ключем до успіху. Взаємна підтримка допоможе досягти більшого, ніж поодинокі дії.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Руна місяця: “Гагалаз” — очищення, трансформація, зміни

Не бійтеся руйнування старого — це відкриває шлях до нового, більш сильного й справжнього.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Руна місяця: “Райдо” — шлях, подорож, розвиток

Серпень обіцяє рух — у буквальному чи внутрішньому сенсі. Будьте відкриті до нових маршрутів і досвіду.

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Козоріг (22 грудня – 19 січня)

Руна місяця: “Ейваз” — витривалість, захист, стабільність

Місяць вимагає дисципліни й зосередженості. Довгострокові плани принесуть відчутні результати.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Руна місяця: “Манназ” — спільнота, взаємодія, мудрість

Ваш розвиток у серпні пов’язаний із людьми. Важливо бути частиною команди та обмінюватися знаннями.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Руна місяця: “Дагаз” — прозріння, новий етап, перехід

Місяць обіцяє відкриття та нове бачення старих ситуацій. Дійте з готовністю прийняти зміни.

Серпень 2025 року за рунами — це місяць, коли внутрішня чесність і вміння працювати з власними ресурсами відкриють нові горизонти. Для когось це буде час рішучих звершень, для когось — період тихого визрівання і підготовки до великого кроку. Головна порада місяця — слухайте інтуїцію, дійте в гармонії зі своєю енергією та не бійтеся змін.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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