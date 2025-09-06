Рунічний прогноз на вересень 2025 року: ясність, зміни й внутрішній баланс

Руни / © ТСН

Руни допомагають побачити приховані тенденції місяця. Для когось вересень стане місяцем врожаю — збирання плодів, для інших — нагадуванням про межі, захист і відновлення.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за знаками Зодіаку

Овен — руна Тейваз

Місяць рішучості та відповідальності. Ви маєте діяти сміливо й чесно, не уникаючи труднощів.

Телець — руна Інгуз

Час закласти основу майбутнього. Важливо інвестувати сили в ідеї, які дозріють згодом.

Близнята — руна Вуньйо

Вересень принесе моменти радості та внутрішнього миру. Зверніть увагу на гармонію у стосунках.

Рак — руна Кеназ

Місяць відкриє нові ідеї й натхнення. Це час, коли варто слухати власний творчий імпульс.

Лев — руна Феху

Ресурси стають ключовою темою. Використовуйте їх мудро й зважено, аби уникнути марнотратства.

Діва — руна Йера

Це час для врожаю — у прямому чи переносному сенсі. Ваші попередні зусилля починають приносити плоди.

Терези — руна Манназ

Людські стосунки і партнерство відіграють головну роль. Спільнота стане вашим ресурсом.

Скорпіон — руна Соулу

Вересень дає силу світла та ясності. Це період, коли важливо йти вперед відкрито й упевнено.

Стрілець — руна Райдо

Час подорожей і поступового руху. Ваш шлях має бути чітко спланований, аби дати результат.

Козоріг — руна Ейваз

Місяць випробувань. Вашою опорою стане витримка і вміння зберігати баланс навіть у складних ситуаціях.

Водолій — руна Лагуз

Інтуїція стає головним компасом. Варто більше слухати відчуття, ніж логіку.

Риби — руна Пердро

Вересень може принести несподівані події. Уважність до деталей допоможе відкрити нові можливості.

Вересень 2025 року стане місяцем підсумків і трансформацій. Руни нагадують: чесність, баланс і відкритість до нового допоможуть пройти цей період із користю.