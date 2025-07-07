Рунічний гороскоп на 7 липня 2025 року: Левам — слава, Дівам — очищення, а Ракам — підказки долі

Руни / © ТСН

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Руни — це давня система знаків, що несуть у собі глибинні архетипи й мудрість. Вони працюють як дзеркало нашого внутрішнього стану й зовнішніх впливів. Сьогодні руни підказують кожному знакові зодіаку свою енергію, шлях і точку сили.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Руна: “Тейваз” — сила волі, боротьба, перемога.

Ваша рішучість сьогодні відкриє двері, які раніше здавалися зачиненими. Це гарний день для лідерства і захисту своїх цінностей.

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Телець (20 квітня – 20 травня)

Руна: “Гебо” — партнерство, взаємність, дар.

Зосередьтеся на рівноцінному обміні в стосунках. Подарунки — не завжди речі: іноді це підтримка або теплі слова.

Близнята (21 травня – 20 червня)

Руна: “Ансуз” — мудрість, слово, зв'язок із вищим.

Сьогоднішній день приносить важливі новини або розуміння. Прислухайтеся до інтуїції й не ігноруйте знаки.

Рак (21 червня – 22 липня)

Руна: “Пертура” — таємниця, трансформація, доля.

Деякі відповіді приховані, але інтуїція підкаже, куди дивитися. Важливо не поспішати й довіряти процесу.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Руна: “Соулу” — сонце, успіх, натхнення.

Ваш внутрішній вогонь світить іншим. День для активної реалізації, творчості й визнання.

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Діва (23 серпня – 22 вересня)

Руна: “Гагалаз” — хаос, руйнація, очищення.

Якщо щось ламається — це не поразка, а звільнення місця для нового. Дійте обережно й не чиніть опір змінам.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Руна: “Беркана” — ріст, жіноча енергія, народження.

День сприятливий для початку нового — як у справах, так і в особистому житті. Піклуйтесь про себе ніжно й з любов’ю.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Руна: “Іса” — зупинка, замороження, роздуми.

Не поспішайте — сьогодні варто пригальмувати, переосмислити та вичекати слушного моменту.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Руна: “Райдо” — подорож, шлях, рух.

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Відкритість до нового досвіду принесе приємні повороти. Плануйте поїздки або розмови, які давно відкладали.

Козоріг (22 грудня – 19 січня)

Руна: “Ейваз” — внутрішня сила, витривалість, трансформація.

Порада: Вас випробовують, але це загартовує. Зосередьтесь на стратегії та не здавайтеся перед труднощами.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Руна: “Кеназ” — світло, відкриття, прозріння.

Порада: Ідеї, що народяться сьогодні, можуть освітити шлях не лише вам, а й іншим. Діліться натхненням.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Руна: “Лагуз” — емоції, інтуїція, потік.

Порада: Слухайте внутрішні води — ваша чутливість сьогодні особливо сильна. День для медитації, творчості та глибокого розуміння себе.

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Кожна руна сьогодні говорить про шлях — через зростання, сповільнення чи дію. Приймайте підказки, довіряйте ритмам Всесвіту. 7 липня — день, коли доля шепоче символами. Прислухайтесь.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше тарологиня шокувала новим прогнозом щодо планів РФ: що вона передбачила.