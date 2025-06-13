Русалії 2025: що категорично не можна робити та чому це досі важливо

Русалії / © ТСН

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У 2025 році Русальний тиждень триватиме з 9 по 14 червня, одразу після Трійці (8 червня). Це — один із наймістичніших періодів у народному календарі, коли за повір’ями русалки виходять із води й блукають поміж людьми. Українці здавна дотримувались низки суворих заборон, щоб уберегтися від небезпеки.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Що категорично заборонено робити під час Русалій:

Не можна купатися в річках, озерах та ставках — вважалося, що русалки можуть затягти людину у воду. Не можна працювати в полі чи на городі — земля "відпочиває", а будь-яка праця могла накликати лихо. Не можна ходити до лісу по ягоди, гриби чи дрова — русалки "стерегли" ліс і могли заманити або залоскотати до смерті. Не можна голосно співати чи сміятися на самоті — це могло привернути увагу духів. Не можна лишатися самому надворі вночі — саме вночі русалки були найбільш активними. Не можна рубати зелене гілля — зелень у цей період вважалася оберегом і мала залишатися недоторканою. Не можна ображати чи лякати дівчат у вінках — вони були учасницями обрядових дій і символізували весну та родючість. Не можна лаятися або сваритися в домі — це могло розгнівати духів предків, які “повертались” у цей тиждень. Не можна нехтувати обрядами прощання з весною — Русальна субота була днем, коли весну «проводжали», і ігнорування цього обряду вважалося недобрим знаком. Не можна ігнорувати старших і їхні застереження — вважалося, що саме старші знали, як захистити себе й дім від надприродного.

Чому ці заборони важливі?

Русалії — це поєднання поваги до природи, пам’яті про предків та глибокого інтуїтивного зв’язку з ритмами життя. Навіть якщо ми вже не боїмося русалок буквально, ці застереження можна прочитати як символічне нагадування про необхідність тиші, відпочинку й обережності перед літом.

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Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро «Маг».

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.