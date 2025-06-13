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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
41
Час на прочитання
2 хв

Русалії 2025: що категорично не можна робити та чому це досі важливо

У час Русалій, коли духи природи виходять із тіні, кожен крок до води стає випробуванням віри, пам’яті й обережності.

Русалії

Русалії / © ТСН

У 2025 році Русальний тиждень триватиме з 9 по 14 червня, одразу після Трійці (8 червня). Це — один із наймістичніших періодів у народному календарі, коли за повір’ями русалки виходять із води й блукають поміж людьми. Українці здавна дотримувались низки суворих заборон, щоб уберегтися від небезпеки.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Що категорично заборонено робити під час Русалій:

  1. Не можна купатися в річках, озерах та ставках — вважалося, що русалки можуть затягти людину у воду.

  2. Не можна працювати в полі чи на городі — земля "відпочиває", а будь-яка праця могла накликати лихо.

  3. Не можна ходити до лісу по ягоди, гриби чи дрова — русалки "стерегли" ліс і могли заманити або залоскотати до смерті.

  4. Не можна голосно співати чи сміятися на самоті — це могло привернути увагу духів.

  5. Не можна лишатися самому надворі вночі — саме вночі русалки були найбільш активними.

  6. Не можна рубати зелене гілля — зелень у цей період вважалася оберегом і мала залишатися недоторканою.

  7. Не можна ображати чи лякати дівчат у вінках — вони були учасницями обрядових дій і символізували весну та родючість.

  8. Не можна лаятися або сваритися в домі — це могло розгнівати духів предків, які “повертались” у цей тиждень.

  9. Не можна нехтувати обрядами прощання з весною — Русальна субота була днем, коли весну «проводжали», і ігнорування цього обряду вважалося недобрим знаком.

  10. Не можна ігнорувати старших і їхні застереження — вважалося, що саме старші знали, як захистити себе й дім від надприродного.

Чому ці заборони важливі?

Русалії — це поєднання поваги до природи, пам’яті про предків та глибокого інтуїтивного зв’язку з ритмами життя. Навіть якщо ми вже не боїмося русалок буквально, ці застереження можна прочитати як символічне нагадування про необхідність тиші, відпочинку й обережності перед літом.

Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро «Маг».

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Дата публікації
Кількість переглядів
41
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