Рибам час довіритися змінам, а Козорогам слід відпустити контроль: гороскоп за картами Таро на 17 травня 2025 року

Карти Таро / © ТСН.ua

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Карти Таро — це не лише система передбачення, а й глибокий інструмент самопізнання. Вони допомагають побачити внутрішні процеси, підказують напрямки дій та розкривають приховані аспекти дня. Прогноз на 17 травня заснований на енергіях нових арканів і допоможе кожному знаку зорієнтуватися у своєму внутрішньому та зовнішньому світі.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 17 травня 2025 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта дня: "Колісниця"

Ваш день у динаміці — сміливо рухайтеся вперед. Можливе вдале вирішення справ, які давно стояли на місці. Але не забудьте: контроль важливіший за швидкість.

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Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта дня: "Десятка пентаклів"

Сьогодні день родинної опори та матеріального підкріплення. Гарний час для зустрічей із близькими, турботи про дім та фінансового планування.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта дня: "Двійка мечів"

Ви опинилися на роздоріжжі. День вимагатиме прийняття важливого рішення — не ігноруйте голос інтуїції, навіть якщо зовнішньо все здається невизначеним.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта дня: "Королева кубків"

Ваш емоційний стан буде ключовим. Прислухайтеся до своїх почуттів і не відштовхуйте те, що хоче бути зціленим. День підходить для внутрішньої роботи та емпатії.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта дня: "Паж жезлів"

Нові ідеї, цікаві знайомства, несподівані пропозиції — не бійтеся експериментувати. Важливо не зупинятися на перших труднощах.

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Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта дня: "Сімка кубків"

Фантазії можуть затуманити розум. Обережно з мріями, які ведуть у безодню самообману. Приймайте рішення, спираючись на реальні факти.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта дня: "Дев’ятка мечів"

Тривожні думки можуть дати про себе знати. День сприяє звільненню від внутрішніх страхів. Не залишайтеся наодинці з болем — дозвольте собі підтримку.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта дня: "Суд"

Час звільнитися від старого. Сьогодні можуть виникати теми завершення, прощення, прийняття відповідальності. Це очищення і шанс почати з чистого аркуша.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Карта дня: "П’ятірка жезлів"

День напруження і конкуренції. Але не варто лякатися — у здоровому змаганні народжується сила. Зосередьтесь на цілі, а не на дрібних конфліктах.

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Козоріг (22 грудня – 19 січня)

Карта дня: "Четвірка пентаклів"

Занадто сильне тримання за стабільність може призвести до застою. Дозвольте собі відпустити контроль хоча б у чомусь дрібному — це відкриє шлях новому.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта дня: "Імператриця"

День наповнений творчістю, плодючістю, турботою. Займіться тим, що приносить задоволення, і плекайте свої ідеї як насіння майбутнього.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта дня: "Вісімка кубків"

Час відпустити те, що більше не наповнює. Навіть якщо це болісно — внутрішній голос давно вже знає відповідь. Довіртеся зміні.

17 травня — це день пробудження, рішень і оновлення. Карти Таро нагадують: чесність із собою, здатність бачити правду й готовність діяти — ось що допоможе кожному знакові пройти цей день із гідністю.

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