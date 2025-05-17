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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
16
Час на прочитання
3 хв

Рибам час довіритися змінам, а Козорогам слід відпустити контроль: гороскоп за картами Таро на 17 травня 2025 року

Дізнайтеся, які підказки карт Таро чекають на ваш знак зодіаку 17 травня 2025 року.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

Карти Таро — це не лише система передбачення, а й глибокий інструмент самопізнання. Вони допомагають побачити внутрішні процеси, підказують напрямки дій та розкривають приховані аспекти дня. Прогноз на 17 травня заснований на енергіях нових арканів і допоможе кожному знаку зорієнтуватися у своєму внутрішньому та зовнішньому світі.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 17 травня 2025 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич

Овен (21 березня – 19 квітня)
Карта дня: "Колісниця"
Ваш день у динаміці — сміливо рухайтеся вперед. Можливе вдале вирішення справ, які давно стояли на місці. Але не забудьте: контроль важливіший за швидкість.

Телець (20 квітня – 20 травня)
Карта дня: "Десятка пентаклів"
Сьогодні день родинної опори та матеріального підкріплення. Гарний час для зустрічей із близькими, турботи про дім та фінансового планування.

Близнюки (21 травня – 20 червня)
Карта дня: "Двійка мечів"
Ви опинилися на роздоріжжі. День вимагатиме прийняття важливого рішення — не ігноруйте голос інтуїції, навіть якщо зовнішньо все здається невизначеним.

Рак (21 червня – 22 липня)
Карта дня: "Королева кубків"
Ваш емоційний стан буде ключовим. Прислухайтеся до своїх почуттів і не відштовхуйте те, що хоче бути зціленим. День підходить для внутрішньої роботи та емпатії.

Лев (23 липня – 22 серпня)
Карта дня: "Паж жезлів"
Нові ідеї, цікаві знайомства, несподівані пропозиції — не бійтеся експериментувати. Важливо не зупинятися на перших труднощах.

Діва (23 серпня – 22 вересня)
Карта дня: "Сімка кубків"
Фантазії можуть затуманити розум. Обережно з мріями, які ведуть у безодню самообману. Приймайте рішення, спираючись на реальні факти.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)
Карта дня: "Дев’ятка мечів"
Тривожні думки можуть дати про себе знати. День сприяє звільненню від внутрішніх страхів. Не залишайтеся наодинці з болем — дозвольте собі підтримку.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)
Карта дня: "Суд"
Час звільнитися від старого. Сьогодні можуть виникати теми завершення, прощення, прийняття відповідальності. Це очищення і шанс почати з чистого аркуша.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)
Карта дня: "П’ятірка жезлів"
День напруження і конкуренції. Але не варто лякатися — у здоровому змаганні народжується сила. Зосередьтесь на цілі, а не на дрібних конфліктах.

Козоріг (22 грудня – 19 січня)
Карта дня: "Четвірка пентаклів"
Занадто сильне тримання за стабільність може призвести до застою. Дозвольте собі відпустити контроль хоча б у чомусь дрібному — це відкриє шлях новому.

Водолій (20 січня – 18 лютого)
Карта дня: "Імператриця"
День наповнений творчістю, плодючістю, турботою. Займіться тим, що приносить задоволення, і плекайте свої ідеї як насіння майбутнього.

Риби (19 лютого – 20 березня)
Карта дня: "Вісімка кубків"
Час відпустити те, що більше не наповнює. Навіть якщо це болісно — внутрішній голос давно вже знає відповідь. Довіртеся зміні.

17 травня — це день пробудження, рішень і оновлення. Карти Таро нагадують: чесність із собою, здатність бачити правду й готовність діяти — ось що допоможе кожному знакові пройти цей день із гідністю.

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