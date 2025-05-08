Рибам не варто поспішати, а на Скорпіонів чекають зміни: астрологічний прогноз на рунах на 8 травня 2025 року

Руни / © ТСН

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Руни — це не лише стародавня система письма, а й потужний інструмент для самопізнання та ворожіння. Кожен символ несе в собі глибоку енергію, яка здатна пролити світло на події майбутнього, вказати на приховані ресурси або застерегти від помилок. Сьогодні ми звертаємося до рун, щоб дізнатися, які підказки вони дають кожному знаку зодіаку саме на 8 травня.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овен (21.03–19.04) — руна: Кеназ

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Сьогодні ваша внутрішня іскра горить особливо яскраво. Руна Кеназ пробуджує ясність думки та бажання творити. День вдалий для початку нового або розв'язання давньої проблеми.

Телець (20.04–20.05) — руна: Уруз

Сила і витривалість — ваші союзники. Уруз вказує на потужний імпульс змін, що потребують рішучості. Сміливо беріть на себе відповідальність — ви її витримаєте.

Близнюки (21.05–21.06) — руна: Ансуз

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Цей день пов'язаний зі словами та знаками. Прислухайтеся до того, що говорять інші — у випадковій фразі може бути відповідь. Гарний час для навчання та діалогу.

Рак (22.06–22.07) — руна: Лагуз

Ваша чутливість — не вада, а навігатор. Лагуз вказує на глибокі емоційні потоки, до яких варто дослухатися. Сьогодні добре мріяти, медитувати, плавати або просто бути в тиші.

Лев (23.07–22.08) — руна: Совіло

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Успіх поруч — але його треба вміти втримати. Руна сонця приносить вам перемогу, якщо ви збережете гідність і не розпорошите сили на дрібниці.

Діва (23.08–22.09) — руна: Йєра

Нарешті починає дозрівати те, що ви посіяли. Йєра — руна циклів, тому не поспішайте. День для спокійної праці та вдячності за плоди.

Терези (23.09–22.10) — руна: Гебо

Партнерство, баланс і рівноцінний обмін енергіями — основні теми дня. Гебо радить зробити крок назустріч іншому, не очікуючи миттєвої винагороди.

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Скорпіон (23.10–21.11) — руна: Хагалаз

Зміни можуть бути некомфортними, але вони очищають шлях. Хагалаз — руна руйнування, після якої приходить оновлення. Не чиніть опір тому, що йде з вашого життя.

Стрілець (22.11–21.12) — руна: Райдо

День руху, дороги, вирішення старих справ. Руна подорожі символізує і зовнішні поїздки, і внутрішній розвиток. Виберіть напрямок і тримайте курс.

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Козоріг (22.12–19.01) — руна: Ейваз

Сьогодні важливо зберігати гнучкість і внутрішню дисципліну. Ейваз — руна дерева, що росте між світами. Ви — міст між ідеєю та її втіленням.

Водолій (20.01–18.02) — руна: Манназ

Руна людського потенціалу нагадує вам: шукайте опору в спільноті або серед однодумців. Не варто робити все поодинці — сьогодні важливе єднання.

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Риби (19.02–20.03) — руна: Іса

Застій — не вирок, а час для внутрішнього спокою. Іса заморожує ситуації, щоб ви змогли побачити їх без зайвих емоцій. Не поспішайте — день для глибокого споглядання.

8 травня руни нагадують нам, що навіть у звичайному дні приховані глибші смисли. Для когось це шанс діяти, для когось — зупинитися й прислухатись. Уважність до знаків допоможе прожити цей день свідомо й гармонійно.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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