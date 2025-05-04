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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
184
Час на прочитання
3 хв

Рибам не варто йти за ілюзіями, а Ракам слід додати рішучості: гороскоп за картами Таро на 4 травня 2025 року

Дізнайтеся, які підказки карт Таро чекають на ваш знак зодіаку 4 травня 2025 року — у день внутрішніх рішень, нових усвідомлень і змін.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

Карти Таро — це не лише інструмент передбачення, а й спосіб глибше пізнати себе, свої внутрішні ресурси та приховані потенціали. 4 травня 2025 року — день, коли важливо дослухатися до інтуїції, звертати увагу на сигнали долі та не боятися змін. Карти Таро підказують, на що варто звернути увагу представникам кожного знаку, — розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта дня: "Маг"

Цей день дає вам силу творити реальність власноруч. "Маг" вказує на момент, коли ви маєте все, що потрібно, аби розпочати нове — час діяти рішуче.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта дня: "Ієрофант"

Сьогодні вам буде корисно звернутися до знань, традицій чи вчителя. "Ієрофант" говорить про глибокі моральні принципи, яких варто дотримуватися.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта дня: "Закохані"

Можливість зробити важливий вибір — у стосунках або внутрішньому житті. "Закохані" радять не поспішати, а дослухатися до серця.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта дня: "Колісниця"

Ваша рішучість — ключ до перемоги. "Колісниця" — це карта сили волі, яка допоможе вам здолати зовнішні й внутрішні перешкоди.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта дня: "Сила"

Сьогодні ваша м’якість — ваша зброя. "Сила" вчить, що співчуття, витримка та внутрішній спокій допомагають більше, ніж агресія.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта дня: "Відлюдник"

Пошукайте відповіді всередині себе. "Відлюдник" — карта глибоких роздумів, самоаналізу і духовного зростання через тишу.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта дня: "Справедливість"

Час подивитися на ситуацію без прикрас. "Справедливість" закликає бути чесними з собою та іншими й приймати відповідальність за свої вчинки.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта дня: "Смерть"

Це не кінець, а початок нового. "Смерть" символізує глибоку трансформацію — щось віджило своє, і настав час відпустити.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Карта дня: "Помірність"

Сьогодні важливо дотримуватися балансу у всьому. "Помірність" радить не впадати в крайнощі, а шукати гармонію.

Козоріг (22 грудня – 19 січня)

Карта дня: "Імператор"

Час навести лад. "Імператор" символізує структуру, лідерство й контроль — проявіть відповідальність і рішучість.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта дня: "Зірка"

Віра в краще повертається. "Зірка" — це провідна надія, інтуїтивне світло, яке веде вас крізь тіні до ясності.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта дня: "Місяць"

Не все таке, яким здається. "Місяць" попереджає про ілюзії, підсвідомі страхи й приховані впливи. Будьте уважні до снів і знаків.

Цей день створений для чесного діалогу з собою. Карти Таро не дають готових відповідей, але вказують напрямок. 4 травня — вдалий час, аби вийти з тіні старого й зробити перші кроки у світлі нового розуміння.

Надаємо, що раніше ми писали містичний прогноз на 28 квітня-4 травня 2025 року, з якого можна дізнатися, що ж віщують нам руни.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація доволі часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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