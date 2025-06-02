Рибам слід прислухатися до тіла, а в Стрельців все зміниться: астрологічний прогноз на рунах на 2 червня 2025 року

Руни / © ТСН

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Руни — давньоєвропейська система знаків, яка використовувалась не лише як письмо, а й для передбачення, захисту та самопізнання. Кожен символ несе в собі глибоке значення і розкриває певну частину внутрішнього чи зовнішнього шляху. Прогноз на основі рун допомагає краще зрозуміти власний стан і ті можливості, які відкриває конкретний день.

2 червня — день, позначений руною «Дагаз», яка символізує світанок, перехід і оновлення. Це мить між ніччю й днем, коли старе ще не відпущене, але нове вже набирає сили. Тож сьогодні ключем стане вміння відчути момент і скористатися ним для внутрішнього прориву.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

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Прогноз для кожного знака зодіаку

Овен (21.03–19.04) — руна «Турісаз»

Цей день може стати випробуванням, але й шансом. Якщо діятимете рішуче, зможете захистити свої межі та уникнути зайвої конфліктності. Не рубайте з плеча.

Телець (20.04–20.05) — руна «Інгуз»

Період завершення старого та визрівання нового. Те, над чим працювали останнім часом, нарешті дасть перші плоди. Гарний день для посіву ідей на майбутнє.

Близнюки (21.05–21.06) — руна «Ансуз»

Інформація, слова, поради — сьогодні все це може стати для вас ключем до важливого рішення. Говоріть чесно, слухайте уважно. Ваше слово — потужна зброя.

Рак (22.06–22.07) — руна «Лагуз»

Не тисніть на події — дозвольте їм текти. Інтуїція підкаже, де варто діяти, а де — відступити. День емоційно насичений, краще уникати перенавантаження.

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Лев (23.07–22.08) — руна «Соулу»

Сонце всередині вас горить яскраво. Використайте цей ресурс на повну — день сприяє лідерству, ясності думки та визнанню. Діліться світлом, але не спалюйте себе.

Діва (23.08–22.09) — руна «Йєра»

Важливо не поспішати. Сьогоднішній день — не про швидкий результат, а про стабільну працю. Ваша витримка принесе довгострокові виграші.

Терези (23.09–22.10) — руна «Гебо»

Важливу роль відіграватимуть партнерства. День гармонійний для спілкування, компромісів і обміну ресурсами — матеріальними чи емоційними.

Скорпіон (23.10–21.11) — руна «Пертро»

Несподіванки сьогодні можливі, як добрі, так і не надто. Уважно стежте за знаками — дещо приховане може вийти на поверхню. День таємниць і глибин.

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Стрілець (22.11–21.12) — руна «Еваз»

Все змінюється — і ви разом із цим. Не чиніть спротиву руху, навіть якщо він вас дивує. Можливі як буквальні поїздки, так і символічні зрушення.

Козоріг (22.12–19.01) — руна «Іса»

Час зупинитись і перевести подих. Активність не принесе результатів, натомість роздуми та внутрішній аналіз виведуть вас на новий рівень розуміння ситуації.

Водолій (20.01–18.02) — руна «Манназ»

Контакти з людьми сьогодні на першому плані. Вміння бути частиною колективу — ваш ключ до зростання. Шукайте дзеркала в інших — вони покажуть вам себе.

Риби (19.02–20.03) — руна «Беркана»

Прислухайтесь до тіла. Турбота про себе, м’якість, відновлення — ось чим варто наповнити день. Якщо потрібно — дайте собі дозвіл на спокій і затишок.

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2 червня — день переходу, ясності та особистого пробудження. Він вимагає чутливості до змін, але й дарує шанс побачити новий горизонт. Руни підказують: не варто стримувати оновлення — дозвольте собі вийти з тіні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.