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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
1171
Час на прочитання
3 хв

Рибам варто довіряти інтуїції, а Близнюкам потрібно навчитися слухати: астрологічний прогноз на рунах на 7 травня 2025 року

Рунічний гороскоп на 7 травня 2025 року: дізнайтеся підказки стародавніх символів для кожного знака зодіаку

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН.ua

Руни — це не просто стародавні знаки, а символи глибинної мудрості, які передають стани, рух енергій та приховані можливості. Вони не нав’язують, а підказують. 7 травня — день, коли внутрішній компас важливіший за зовнішні орієнтири. Сьогодні руни розкривають, що саме потребує уваги кожного зі знаків зодіаку.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Руна: "Тейваз"

Цього дня вам варто зробити ставку на цілеспрямованість. Якщо виникає конфлікт, не тікай — йди вперед з гідністю. Це гарний час, щоб підтвердити свою позицію та відстоювати межі.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Руна: "Феху"

Фінансові чи ресурсні теми сьогодні будуть в центрі уваги. Успіх іде до тих, хто вміє поєднувати практичність і вдячність. Зберігай і примножуй — не лише гроші, а й стосунки, повагу, довіру.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Руна: "Ансуз"

Усім, що скажеш — буде сила. Сьогодні ключем стане чесне слово, ясне формулювання думок та уміння слухати. Можлива несподівана звістка або відкриття, яке змінить погляд на знайому ситуацію.

Рак (21 червня – 22 липня)

Руна: "Беркана"

Це день внутрішнього оновлення. Повернися до джерел: себе, роду, дому. Все, що сьогодні посадиш — проросте. Сприятливий період для турботи про тіло, сім’ю, творчість.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Руна: "Соулу"

Твоя енергія світить іншим — використовуй це мудро. День підходить для натхненних звершень, активної дії й лідерства. Не ховайся, покажи себе світу й не бійся бути помітним.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Руна: "Іса"

Сьогодні час сповільнитися. Навіть якщо навколо все кипить, зберігай спокій. Не варто приймати рішень на емоціях — день заморожений, і краще перечекати, ніж поспішити.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Руна: "Гебо"

Баланс у стосунках — головне завдання дня. Виграє той, хто вміє давати так само щиро, як і приймати. Це день про рівність, подарунки, союзи, справжнє партнерство.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Руна: "Ейваз"

День запрошує до внутрішніх змін. Це не про демонстрацію сили, а про трансформацію зсередини. Стара стратегія більше не працює — змінюйся разом із нею.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Руна: "Райдо"

Рух — ваш союзник. Хтось вирушить у дорогу буквально, хтось — у важливу внутрішню подорож. Не зупиняйся: головне — не швидкість, а вірність своєму напрямку.

Козоріг (22 грудня – 19 січня)

Руна: "Одал"

Зверни увагу на простір, у якому живеш: тіло, дім, земля, коріння. Сьогоднішній день відкриває глибші сенси у звичному. Дбай про базу — вона тримає твої висоти.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Руна: "Кеназ"

Осяяння приходить тихо. Сьогодні ти можеш побачити те, що довго було в тіні. День для навчання, мистецтва, проривних ідей. Головне — не втратити вогонь допитливості.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Руна: "Лагуз"

Усе, що йде зсередини, — істинне. Інтуїція сьогодні на піку. Довірся відчуттям, навіть якщо логіка опирається. Потік несе туди, де тебе чекає щось більше, ніж ти уявляєш.

7 травня — день, коли відповіді народжуються не зовні, а всередині. Руничні знаки показують напрям, але рішення — завжди за тобою. Довіряй, слухай, не бійся змін. Кожна руна сьогодні — це ключ до сили, яку давно варто було згадати.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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