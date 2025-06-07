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- Астрологія
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Рибам варто повернутися у творчість, а Водоліям не слід стримувати себе: кельтський гороскоп дерев на 7 червня 2025 року
Гороскоп на 7 червня 2025 року: яку мудрість дарує кельтський гороскоп дерев кожному знакові зодіаку.
У кельтському календарі кожен знак зодіаку (гороскоп) пов’язаний із деревом, яке резонує з енергією дня. Це дає змогу краще зрозуміти себе та приймати рішення, спираючись на ритми природи.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Овен (21 березня – 20 квітня) — Вільха
Рішучість і дія. Час проявити ініціативу.
Телець (21 квітня – 20 травня) — Верба
Інтуїція підказує вірний шлях. Довірся внутрішньому голосу.
Близнята (21 травня – 21 червня) — Глід
Період трансформації. Вибери одне й заглибся.
Рак (22 червня – 22 липня) — Дуб
Сила в стабільності. Приймай рішення впевнено.
Лев (23 липня – 23 серпня) — Падуб
Час виявити лідерство. Дій з честю і повагою.
Діва (24 серпня – 23 вересня) — Ліщина
Раціональність і ясність думки допоможуть уникнути помилок.
Терези (24 вересня – 23 жовтня) — Виноградна лоза
Шукай гармонії через естетику та тонке відчуття краси.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада) — Плющ
Витривалість і глибина — ключі до сьогоднішнього успіху.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня) — Очерет
Шукай суть. Це день для глибинних роздумів і рішень.
Козоріг (22 грудня – 20 січня) — Бузина
Настав час завершити незавершене. Працюй із результатом.
Водолій (21 січня – 19 лютого) — Горобина
Твоя оригінальність сьогодні — головна перевага. Не стримуй себе.
Риби (20 лютого – 20 березня) — Ясен
Поринь у творчість. Те, що здається мрією, може стати планом.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.