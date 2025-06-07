Кельтський календар дерев / © ТСН

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У кельтському календарі кожен знак зодіаку (гороскоп) пов’язаний із деревом, яке резонує з енергією дня. Це дає змогу краще зрозуміти себе та приймати рішення, спираючись на ритми природи.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овен (21 березня – 20 квітня) — Вільха

Рішучість і дія. Час проявити ініціативу.

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Телець (21 квітня – 20 травня) — Верба

Інтуїція підказує вірний шлях. Довірся внутрішньому голосу.

Близнята (21 травня – 21 червня) — Глід

Період трансформації. Вибери одне й заглибся.

Рак (22 червня – 22 липня) — Дуб

Сила в стабільності. Приймай рішення впевнено.

Лев (23 липня – 23 серпня) — Падуб

Час виявити лідерство. Дій з честю і повагою.

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Діва (24 серпня – 23 вересня) — Ліщина

Раціональність і ясність думки допоможуть уникнути помилок.

Терези (24 вересня – 23 жовтня) — Виноградна лоза

Шукай гармонії через естетику та тонке відчуття краси.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада) — Плющ

Витривалість і глибина — ключі до сьогоднішнього успіху.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня) — Очерет

Шукай суть. Це день для глибинних роздумів і рішень.

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Козоріг (22 грудня – 20 січня) — Бузина

Настав час завершити незавершене. Працюй із результатом.

Водолій (21 січня – 19 лютого) — Горобина

Твоя оригінальність сьогодні — головна перевага. Не стримуй себе.

Риби (20 лютого – 20 березня) — Ясен

Поринь у творчість. Те, що здається мрією, може стати планом.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.