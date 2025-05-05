Рибам варто прислухатися до інтуїції, а Овнам допоможе витримка: астрологічний прогноз на рунах на 5 травня 2025 року

Руни / © ТСН.ua

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Руни — це древня система символів, що використовувалася в Північній Європі не лише як абетка, а й як інструмент для глибшого пізнання світу. Кожна руна — це енергетичний ключ, що відкриває двері до розуміння поточних процесів і потенційних напрямків. Рунічний прогноз — це не жорстке пророцтво, а радше порада, в яку сторону краще рухатися саме сьогодні.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Руна дня: "Наутиз"

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Цей день може видатись стриманим, із відчуттям браку ресурсів чи підтримки. Але саме через обмеження ви знайдете силу й волю, щоб змінити ситуацію. Ваша витримка сьогодні — ваша перемога.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Руна дня: "Феху"

Матеріальні питання вийдуть на перший план. Руна багатства натякає на прибуток або вдалі можливості. Але з нею йде й застереження: не втратьте нажите через жадібність чи необачність.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Руна дня: "Ансуз"

Це день для обміну думками, переговорів і пошуку істини. Слова мають силу — використовуйте їх обережно, але сміливо. Уважно слухайте: відповідь уже поруч.

Рак (21 червня – 22 липня)

Руна дня: "Беркана"

Символ жіночого начала та оновлення. Ви можете відчути потребу у внутрішньому перезавантаженні, турботі про себе чи близьких. Добрий день для затишку, родинних справ і творчості.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Руна дня: "Соуло"

День наповнений світлом, натхненням і внутрішньою ясністю. Ви готові діяти відкрито, яскраво і впевнено. Вдалий час для презентацій, лідерства, публічних кроків.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Руна дня: "Йера"

Результати дозрівають повільно, але впевнено. Все, що ви робили раніше, починає давати плоди. Не поспішайте — ви на правильному шляху, навіть якщо сьогодні здається, що все завмерло.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Руна дня: "Гебо"

Символ обміну і рівноваги. День сприятливий для партнерства, як романтичного, так і ділового. Якщо ви щиро даєте — щиро і отримаєте. Важливо не маніпулювати, а довіряти.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Руна дня: "Ейваз"

Внутрішні зміни — ключовий мотив. Щось завершується, щось інше тільки зароджується. Це добрий час для очищення, прощення і нової життєвої стратегії.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Руна дня: "Райдо"

Шлях відкривається. Це може бути буквальна дорога або внутрішнє рішення рухатися вперед. Дійте, навіть якщо все не до кінця зрозуміло — рух усе прояснить.

Козоріг (22 грудня – 19 січня)

Руна дня: "Отал"

Сьогодні варто звернути увагу на свої корені: сім’ю, минуле, рід, землю. День для зміцнення зв’язків і переоцінки цінностей. Стабільність — ваша сила.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Руна дня: "Кеназ"

Розкриття істини або нове бачення ситуації принесе просвітлення. Ви отримаєте шанс побачити приховане — користуйтеся ним мудро. Гарний день для навчання та самовираження.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Руна дня: "Лагуз"

День емоцій, інтуїції та глибинних процесів. Ви можете бути більш чутливими, ніж зазвичай, але це — ваш ресурс. Прислухайтеся до свого тіла, снів і підказок долі.

5 травня 2025 року — це день, коли важливо не поспішати, а діяти свідомо та уважно. Руни вказують не лише на зовнішні події, а й на глибші процеси в середині нас. Якщо ви дослухаєтесь до їхніх підказок, зможете краще зорієнтуватися у виборі шляху, ухвалити важливі рішення або просто побачити, куди дме вітер змін.

Нагадаємо, що раніше ми повідомляли таропрогноз на травень 2025 року — що карти нам віщують.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація доволі часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.