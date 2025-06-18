Карти Таро / © ТСН.ua

Реклама

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 18 червня 2025 року 2022 року розповідає, що Ракам слід очікувати певних обмежень, а Дівам не варто боятися нового.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 18 червня 2025 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня «Двійка мечів»

Реклама

Ви знаєте, що робити, але не наважуєтеся зробити перший крок. У стосунках вам можуть зробити боляче. На роботі очікуйте нових викликів.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня «Сімка жезлів»

Захищайте свої позиції. У стосунках проявіть характер. А на роботі продемонструйте професіоналізм.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня «Паж жезлів»

Реклама

Рухайтеся вперед. У любові долайте перешкоди на шляху до обраної мети. Дійте активно на роботі.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня «П’ятірка пентаклів»

Очікуйте певних обмежень. У стосунках партнер чи партнерка можуть бути скупими. На роботі треба затягнути пояси.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня «Сімка кубків»

Реклама

Не женіться за всім і одразу. У коханні оберіть одну ціль. На роботі варто визначити власні пріоритети.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня «Дурень»

Перший крок — це завжди важко. У стосунках не бійтеся нового. А на роботі розпочніть новий проєкт.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня «Королева жезлів»

Реклама

Захищайте свої позиції. У стосунках продемонструйте пристрасть. На роботі варто активізуватися.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня «Двійка жезлів»

Перед вами відкриваються нові можливості. У стосунках наважтеся на перший крок. На роботі. оцініть свої можливості.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня «П’ятірка кубків»

Реклама

Час розчарувань настав. У любові не заздріть нікому. На роботі остерігайтеся ворогів.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня «Зірка»

Вам світить щаслива зоря. У стосунках рухайтеся назустріч одне одному. А на роботі спробуйте щось цікаве.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня «Лицар кубків»

Реклама

Замисліться над покращенням фінансового становища. У любові прислухайтеся до голосу всередині. У робочих справах довіряйте інтуїції.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня «Дев’ятка пентаклів»

Ви досягнули чимало — дійте так і надалі. У стосунках варто розслабитися. На роботі ви досягнете успіху.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Реклама