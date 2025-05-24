- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 142
- Час на прочитання
- 3 хв
Рибам варто сяяти, а Скорпіонам слід зрозуміти справжні бажання: астрологічний прогноз на рунах на 24 травня 2025 року
Рунічний прогноз на 24 травня 2025 року: як давні символи допомагають розпізнати напрям.
Руни — це не просто стародавні знаки, вирізані на камені чи дереві. Це енергетичні ключі, що відмикають глибини підсвідомого і дають змогу краще відчути хід подій. У день, коли світ ще не визначився між стабільністю й змінами, ми звертаємося до сили рун, аби кожен знак зодіаку почув для себе послання на 24 травня 2025 року.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Овен — "Альґіз"
Цей символ захисту та інтуїтивної пильності підказує вам тримати емоційну відстань. Ваша сила — у здатності сказати «ні» там, де слід.
Телець — "Беркана"
Руна росту й турботи запрошує вас звернутися до чуттєвого досвіду. Це сприятливий день для тілесного відновлення або роботи з рослинами.
Близнюки — "Вуньйо"
Світла руна радості — знак, що ваше щастя зараз народжується у простих речах. Усмішка, несподіваний дзвінок або вдала ідея — усе це має значення.
Рак — "Іса"
Символ застою та зупинки. Вам потрібно прийняти, що зараз — не час активних дій. Натомість зверніть увагу на внутрішній стан — і замріть у ньому.
Лев — "Турісаз"
Ця руна пов’язана з викликами та пробудженням сили. Не ховайтеся від конфліктів — вони ведуть вас до істинного вияву вашої природи.
Діва — "Ансуз"
Послання від вищого джерела. Можливо, сьогодні вам надійде слово, якого чекали: порада, лист, думка, котра змінить все. Будьте уважні.
Терези — "Еваз"
Руна руху та співпраці. День вимагає гнучкості. Все, що сьогодні працює в парі, принесе результат: чи то проєкт, чи особисті стосунки.
Скорпіон — "Наутиз"
Потреба, тиск або внутрішній брак виводять на поверхню істинне бажання. Замість спротиву, спробуйте почути, чого вам насправді не вистачає.
Стрілець — "Феху"
Руна матеріального. Це день можливостей для прибутку, але також — день, коли ви маєте навчитися ділитися. Енергія достатку хоче рухатися.
Козоріг — "Ґебо"
Дар, рівновага, взаємність. Якщо ви віддаєте — ви отримаєте. Уникайте обміну, в якому нема душі. Справжнє взаємне — ключ до гармонії.
Водолій — "Лагуз"
Символ течії, інтуїції та підсвідомого. Ваші емоції сьогодні ведуть. Не намагайтеся все контролювати — навпаки, дозвольте собі слідувати за внутрішнім ритмом.
Риби — "Соулу"
Яскрава руна сонця. Це момент прояву сили, натхнення, розкриття потенціалу. Сьогоднішній день просить вас не ховатися — сяйте.
24 травня — день, коли руни розкривають нашу внутрішню карту і запрошують слухати себе глибше. Не всі відповіді сьогодні будуть очевидними, але кожен знак отримає тонкий поштовх у бік істинного вибору. Руни говорять — залишилося навчитися чути.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.