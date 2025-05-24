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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
142
Час на прочитання
3 хв

Рибам варто сяяти, а Скорпіонам слід зрозуміти справжні бажання: астрологічний прогноз на рунах на 24 травня 2025 року

Рунічний прогноз на 24 травня 2025 року: як давні символи допомагають розпізнати напрям.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН

Руни — це не просто стародавні знаки, вирізані на камені чи дереві. Це енергетичні ключі, що відмикають глибини підсвідомого і дають змогу краще відчути хід подій. У день, коли світ ще не визначився між стабільністю й змінами, ми звертаємося до сили рун, аби кожен знак зодіаку почув для себе послання на 24 травня 2025 року.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овен"Альґіз"
Цей символ захисту та інтуїтивної пильності підказує вам тримати емоційну відстань. Ваша сила — у здатності сказати «ні» там, де слід.

Телець"Беркана"
Руна росту й турботи запрошує вас звернутися до чуттєвого досвіду. Це сприятливий день для тілесного відновлення або роботи з рослинами.

Близнюки"Вуньйо"
Світла руна радості — знак, що ваше щастя зараз народжується у простих речах. Усмішка, несподіваний дзвінок або вдала ідея — усе це має значення.

Рак"Іса"
Символ застою та зупинки. Вам потрібно прийняти, що зараз — не час активних дій. Натомість зверніть увагу на внутрішній стан — і замріть у ньому.

Лев"Турісаз"
Ця руна пов’язана з викликами та пробудженням сили. Не ховайтеся від конфліктів — вони ведуть вас до істинного вияву вашої природи.

Діва"Ансуз"
Послання від вищого джерела. Можливо, сьогодні вам надійде слово, якого чекали: порада, лист, думка, котра змінить все. Будьте уважні.

Терези"Еваз"
Руна руху та співпраці. День вимагає гнучкості. Все, що сьогодні працює в парі, принесе результат: чи то проєкт, чи особисті стосунки.

Скорпіон"Наутиз"
Потреба, тиск або внутрішній брак виводять на поверхню істинне бажання. Замість спротиву, спробуйте почути, чого вам насправді не вистачає.

Стрілець"Феху"
Руна матеріального. Це день можливостей для прибутку, але також — день, коли ви маєте навчитися ділитися. Енергія достатку хоче рухатися.

Козоріг"Ґебо"
Дар, рівновага, взаємність. Якщо ви віддаєте — ви отримаєте. Уникайте обміну, в якому нема душі. Справжнє взаємне — ключ до гармонії.

Водолій"Лагуз"
Символ течії, інтуїції та підсвідомого. Ваші емоції сьогодні ведуть. Не намагайтеся все контролювати — навпаки, дозвольте собі слідувати за внутрішнім ритмом.

Риби"Соулу"
Яскрава руна сонця. Це момент прояву сили, натхнення, розкриття потенціалу. Сьогоднішній день просить вас не ховатися — сяйте.

24 травня — день, коли руни розкривають нашу внутрішню карту і запрошують слухати себе глибше. Не всі відповіді сьогодні будуть очевидними, але кожен знак отримає тонкий поштовх у бік істинного вибору. Руни говорять — залишилося навчитися чути.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще. 

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

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