Рибам варто сяяти, а Скорпіонам слід зрозуміти справжні бажання: астрологічний прогноз на рунах на 24 травня 2025 року

Руни / © ТСН

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Руни — це не просто стародавні знаки, вирізані на камені чи дереві. Це енергетичні ключі, що відмикають глибини підсвідомого і дають змогу краще відчути хід подій. У день, коли світ ще не визначився між стабільністю й змінами, ми звертаємося до сили рун, аби кожен знак зодіаку почув для себе послання на 24 травня 2025 року.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овен — "Альґіз"

Цей символ захисту та інтуїтивної пильності підказує вам тримати емоційну відстань. Ваша сила — у здатності сказати «ні» там, де слід.

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Телець — "Беркана"

Руна росту й турботи запрошує вас звернутися до чуттєвого досвіду. Це сприятливий день для тілесного відновлення або роботи з рослинами.

Близнюки — "Вуньйо"

Світла руна радості — знак, що ваше щастя зараз народжується у простих речах. Усмішка, несподіваний дзвінок або вдала ідея — усе це має значення.

Рак — "Іса"

Символ застою та зупинки. Вам потрібно прийняти, що зараз — не час активних дій. Натомість зверніть увагу на внутрішній стан — і замріть у ньому.

Лев — "Турісаз"

Ця руна пов’язана з викликами та пробудженням сили. Не ховайтеся від конфліктів — вони ведуть вас до істинного вияву вашої природи.

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Діва — "Ансуз"

Послання від вищого джерела. Можливо, сьогодні вам надійде слово, якого чекали: порада, лист, думка, котра змінить все. Будьте уважні.

Терези — "Еваз"

Руна руху та співпраці. День вимагає гнучкості. Все, що сьогодні працює в парі, принесе результат: чи то проєкт, чи особисті стосунки.

Скорпіон — "Наутиз"

Потреба, тиск або внутрішній брак виводять на поверхню істинне бажання. Замість спротиву, спробуйте почути, чого вам насправді не вистачає.

Стрілець — "Феху"

Руна матеріального. Це день можливостей для прибутку, але також — день, коли ви маєте навчитися ділитися. Енергія достатку хоче рухатися.

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Козоріг — "Ґебо"

Дар, рівновага, взаємність. Якщо ви віддаєте — ви отримаєте. Уникайте обміну, в якому нема душі. Справжнє взаємне — ключ до гармонії.

Водолій — "Лагуз"

Символ течії, інтуїції та підсвідомого. Ваші емоції сьогодні ведуть. Не намагайтеся все контролювати — навпаки, дозвольте собі слідувати за внутрішнім ритмом.

Риби — "Соулу"

Яскрава руна сонця. Це момент прояву сили, натхнення, розкриття потенціалу. Сьогоднішній день просить вас не ховатися — сяйте.

24 травня — день, коли руни розкривають нашу внутрішню карту і запрошують слухати себе глибше. Не всі відповіді сьогодні будуть очевидними, але кожен знак отримає тонкий поштовх у бік істинного вибору. Руни говорять — залишилося навчитися чути.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.