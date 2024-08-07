Сакральна "Брама Лева" 8 серпня 2024 року: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Зверніть увагу на гороскоп під час "Брами Лева".

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на "Браму Лева" 8 серпня 2024 року розповідає, що Тільцям час згадати про минуле, а Левам — міцно тримати віжки долі.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на "Браму Лева" 8 серпня 2024 для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Страшний суд"

Пам’ятайте, що за свої дії доведеться відповідати. У коханні очікуйте дзеркальної поведінки партнера чи партнерки.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Шістка кубків"

Час згадати про минуле. Сьогодні помізкуйте над тим, що дали вам колишні. А на роботі помиріться з колишніми товаришами, це піде тільки на користь.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Маг"

Ви — на хорошій позиції. У стосунках дійте так само у цьом річищі, а на роботі варто опанувати нові вміння.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Паж мечів"

Ваш інтелект — ваша зброя. У любові не варто ранити вашою іронією партнера або партнерку. Щодо роботи, то варто проявити професіоналізм.

ЛЕВ (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Колісниця"

Ви досягнули чимало. У стосунках міцно тримайте віжки долі. Щодо роботи, то можливий переїзд або часті відрядження.

ДІВА (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Сила"

Знайдіть баланс поміж раціональним та емоційним. У коханні довіртеся своїй натурі. Щодо роботи, то варто проявити силу.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Колесо Фортуни"

Все тече, все змінюється. У стосунках остерігайтеся змін, а на роботі замисліться про пошуки додаткового заробітку.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Королева жезлів"

Ви — вогонь. тому дійте відповідно. У коханні дозвольте проявитися вашому внутрішньому вогню, а в робочих питаннях - "додайте перчику".

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Паж пентаклів"

Час заробляти кошти. У стосунках очікуйте "тест" на фінансову складову. Щодо роботи, то кидайтеся у новий проєкт.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Дев’ятка кубків"

Насолода десь поряд. Довіряйте своїм бажанням у стосунках. Дійте активно на роботі.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Королева мечів"

Проявіть професіоналізм. Щодо кохання, то не виключений болючий період. У робочих питаннях продемонструйте витривалість.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Королева пентаклів"

Ситуація покращується. У стосунках сподівайтеся на краще. У робочих питаннях сподівайтеся про удачу.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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