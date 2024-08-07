Сакральна "Брама Лева" 8 серпня 2024 року: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Зверніть увагу на гороскоп під час "Брами Лева".
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на "Браму Лева" 8 серпня 2024 року розповідає, що Тільцям час згадати про минуле, а Левам — міцно тримати віжки долі.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на "Браму Лева" 8 серпня 2024 для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Страшний суд"
Пам’ятайте, що за свої дії доведеться відповідати. У коханні очікуйте дзеркальної поведінки партнера чи партнерки.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Шістка кубків"
Час згадати про минуле. Сьогодні помізкуйте над тим, що дали вам колишні. А на роботі помиріться з колишніми товаришами, це піде тільки на користь.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Маг"
Ви — на хорошій позиції. У стосунках дійте так само у цьом річищі, а на роботі варто опанувати нові вміння.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Паж мечів"
Ваш інтелект — ваша зброя. У любові не варто ранити вашою іронією партнера або партнерку. Щодо роботи, то варто проявити професіоналізм.
ЛЕВ (22 серпня-23 вересня)
Карта дня "Колісниця"
Ви досягнули чимало. У стосунках міцно тримайте віжки долі. Щодо роботи, то можливий переїзд або часті відрядження.
ДІВА (22 серпня-23 вересня)
Карта дня "Сила"
Знайдіть баланс поміж раціональним та емоційним. У коханні довіртеся своїй натурі. Щодо роботи, то варто проявити силу.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Колесо Фортуни"
Все тече, все змінюється. У стосунках остерігайтеся змін, а на роботі замисліться про пошуки додаткового заробітку.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Королева жезлів"
Ви — вогонь. тому дійте відповідно. У коханні дозвольте проявитися вашому внутрішньому вогню, а в робочих питаннях - "додайте перчику".
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Паж пентаклів"
Час заробляти кошти. У стосунках очікуйте "тест" на фінансову складову. Щодо роботи, то кидайтеся у новий проєкт.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Дев’ятка кубків"
Насолода десь поряд. Довіряйте своїм бажанням у стосунках. Дійте активно на роботі.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Королева мечів"
Проявіть професіоналізм. Щодо кохання, то не виключений болючий період. У робочих питаннях продемонструйте витривалість.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Королева пентаклів"
Ситуація покращується. У стосунках сподівайтеся на краще. У робочих питаннях сподівайтеся про удачу.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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