Сакральна "Брама Лева" 8 серпня 2024 року: що категорично заборонено робити

"Брама Лева" символізує момент, коли наші найсміливіші мрії можуть бути закладені в основу майбутнього, відкриваючи шляхи для реалізації нашого найвищого потенціалу.

"Брама Лева" 8 серпня 2024 року — це потужний астрологічний і духовний період, коли Сонце в Леві вирівнюється із зіркою Сіріус, створюючи енергетичний портал, що вважається сприятливим для особистих трансформацій. Цей день асоціюється з підвищеними вібраціями, духовним пробудженням і можливістю для глибокого внутрішнього очищення.

Категорично заборонено у цей день:

Віддаватися страху і негативу: це час для позитивних намірів, тому важливо уникати будь-яких деструктивних думок і емоцій. Ігнорувати свої інтуїтивні відчуття: під час "Брами Лева" інтуїція може бути особливо сильною, ігнорування її може призвести до пропуску важливих можливостей. Ухвалювати поспішні рішення: попри енергію динаміки важливо уникати імпульсивних дій і рішень, які не підтримуються внутрішнім спокоєм і роздумами. Залишатися в токсичних середовищах: перебування у негативному оточенні може заблокувати позитивні енергії, доступні в цей день. Піддаватися самокритиці: "брама Лева" — це час, коли варто зосередитися на самоприйнятті та любові до себе, тому самокритика може бути особливо шкідливою.

Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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