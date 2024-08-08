Сакральна "Брама Лева" 8 серпня 2024 року: три ритуали, щоб здобути щось нове

Це час, коли Всесвіт підсилює нашу здатність до маніфестації, дозволяючи нам залучити у своє життя те, що ми дійсно прагнемо.

"Брама Лева" 8 серпня 2024 року відкриває перед нами вікно можливостей, коли енергія Всесвіту підсилює наші наміри і сприяє реалізації найсміливіших мрій. Цей період вважається ідеальним для того, щоб переглянути свої життєві цілі, налаштуватися на позитивні зміни і зробити кроки до досягнення своїх амбіцій. Енергія Лева надає нам силу та впевненість, допомагаючи подолати старі обмеження і розкрити свій внутрішній потенціал. Це також час, коли варто звернути увагу на своє серце, дозволивши йому керувати нашими рішеннями і діями, адже Лев символізує мужність, лідерство і самовираження.

Ось три ритуали, які ви можете виконати під час "Брами Лева" 8 серпня 2024 року, щоб здобути щось нове у своєму житті:

1. Ритуал вогню для нових починань

Що вам знадобиться: свічка (краще золотого або жовтого кольору), аркуш паперу, ручка.

Як провести:

Запаліть свічку і сядьте в спокійному місці.

Напишіть на аркуші паперу те, що ви хочете здобути або проявити у своєму житті — це може бути нова робота, стосунки, внутрішня сила тощо.

Тримайте аркуш паперу перед собою і уявляйте, як ваше бажання вже здійснилося.

Обережно спаліть папір у полум'ї свічки, уявляючи, як енергія вашого наміру з'єднується з вогнем і стає реальністю.

Дайте свічці догоріти природним чином.

2. Ритуал кристалів для залучення нових можливостей

Що вам знадобиться: кристали цитрину або кварцу, аркуш паперу, ручка.

Як провести:

Напишіть на аркуші паперу своє бажання або те, що ви хочете здобути.

Покладіть кристали на папір і закрийте очі.

Уявіть, як енергія кристалів підсилює ваші наміри і притягує нові можливості до вас.

Тримайте кристали при собі або в місці, де часто перебуваєте, як нагадування про ваші наміри.

3. Ритуал води для очищення і прийняття нового

Що вам знадобиться: чаша з водою, кілька крапель ефірної олії (наприклад, лаванди або розмарину).

Як провести:

Додайте кілька крапель ефірної олії у воду.

Тримаючи чашу, закрийте очі і уявіть, що вода наповнюється світлом і чистою енергією.

Вимовте своє бажання вголос, знаючи, що воно вже реалізується.

Омийте руки або обличчя водою з чаші, уявляючи, як старе відходить, а нове входить у ваше життя.

Залишок води можна вилити на землю або умивальник, уявляючи, як ваше бажання вкорінюється і проявляється в реальності.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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