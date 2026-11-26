Гороскоп на 27 листопада / © Credits

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У п’ятницю, 27 листопада 2026 року, представники трьох знаків зодіаку отримають шанс позбутися відчуття самотності та відновити зв’язок із близькими людьми. За прогнозом астрологів, цей день стане сприятливим для спілкування, примирення та подолання внутрішніх бар’єрів.

Про це повідомило видання Your Tango.

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Місяць у Раку утворить тригон із Меркурієм у Скорпіоні. Такий астрологічний аспект сприятиме відкритості та бажанню відновити спілкування з людьми, які колись відігравали важливу роль у житті.

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Діва

Діви настільки звикли до самотності, що могли навіть перестати шукати можливості змінити ситуацію. Однак 27 листопада вони усвідомлять, що багато залежить від їхньої власної ініціативи.

Астрологи радять представникам цього знака не чекати першого кроку від інших. П’ятниця стане вдалим днем для зустрічей та відновлення спілкування з давніми друзями. Навіть звичайний телефонний дзвінок може стати початком позитивних змін.

Телець

Для Тельців розпочнеться новий життєвий етап, на якому більше не доведеться почуватися самотніми. Останнім часом представники цього знака могли несвідомо віддалятися від близьких через зайнятість або бажання захистити себе від переживань.

У п’ятницю Тельці відчують потребу повернути у своє життя людей, з якими втратили зв’язок. Попри можливе хвилювання, їхня ініціатива, за прогнозом астрологів, знайде теплий відгук.

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Скорпіон

Неприємний досвід минулого міг змусити Скорпіонів стати обережнішими у стосунках з іншими людьми. Проте постійна недовіра та емоційна закритість лише посилювали відчуття самотності.

27 листопада представники цього знака наважаться зробити крок назустріч близьким. Відновлення спілкування допоможе їм відчути підтримку, повернути душевне тепло та залишити позаду непростий період життя.

Нагадаємо, астрологи попередили, що 27 листопада 2026 року — день, коли легко потрапити в «павутину» чужої брехні, обману та агресії, з якої буде важко вибратися.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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