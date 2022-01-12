Щедрий вечір або Маланка 13 січня 2022: найпопулярніші ворожіння

Раніше в різних районах України були свої форми ворожіння.

На Щедрий вечір дівчата починали ворожити. Доки юнки передбачали свою долю, хлопці викрадали в них ворота або хвіртки, хоч би як не стерегли господарі. Для того, щоб повернулася пропажа, батько дівчини мусив ставити могорич.

Як пише відомий український етнограф Василь Скуратівській у книзі "Місяцелік" на особливу увагу заслуговують дівочі гадання. В різних районах були свої форми.

Наприклад, рахували у плетеному тині палиці тричі по дев'ять; якою буде остання, таким і буде чоловік — товстим чи тонким, струнким або кривобоким; якщо кілочок сучкуватий, то буде поганий характер, без кори - бідняк, з корою - багатий тощо.

Крім того, лічили палиці попарно: якщо залишилося в кінці тину непарне число, себто одна,— заміж не вийде. Або ж, скільки сягало сили;охоплювали обома руками штахетини і лічили їх, приказуючи: "Вдівець - молодець"; на якій зупинялася лічилка, таким і буде суджений. Помічені палички несли до ополонки і кидали їх у воду. Вранці спостерігали: чию паличку вода знесла, та юнка вийде заміж. Дехто з дівчат заготовляв три палички з очерету, сіна та дерева і вчиняв те саме; яка мітка найближче крутилася, таким буде майбутній чоловік: очеретяна — бідний, дерев'яна — тесля, а із сіна — багатий.

Виходили на вулицю, і яка першою з тварин зустрінеться, таким на вдачу наділить доля судженого: якщо пес, то лихим, а життя буде собачим, вівця — тихим і сумирним тощо.біля воріт насипають три купки зерна, а вранці перевіряють: якщо їх ніхто не чіпав, то сімейне життя буде щасливим, і навпаки;

Рахували поліна, принесені в хату. Якщо парна кількість, то бути весіллю. Потім, зажмуривши очі, брали навмання одне з них: якщо в корі, пряме та гладеньке — буде чоловік багатий, гарний і добрий, а без кори — бідний.

Витягували зі стріхи соломину: якщо з колоском та ще й із зернами — подружнє життя буде щасливим.

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Клали під подушку гребінця і, лягаючи спати, нашіптували: "Суджений-ряжений, розчеши мені голову!". Хто присниться, з тим випаде йти під вінець. Перед сном клали в тарілку з водою кілька цурупалків з віника, приказуючи: "Суджений-ряжений, перевези через місток". Якщо вранці галузка пристала до вінця, то побереться з тим, хто приснився.

Тим часом жінки виходили до хліва і дивилися, куди головою лежить тільна корова: якщо на схід, то отелиться вранці, на захід увечері, на південь — вдень, а північ - то вночі.

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