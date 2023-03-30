Що буде з Зеленським та Залужним після війни: прогноз тарологині

Що чекає після війни на українських лідерів – президента Володимира Зеленського та головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного – свій прогноз дала тарологиня Людмила Хомутовська.

Про це вона розповіла в інтерв’ю "УНІАН".

Щодо Зеленського тарологиня розглядає два сценарії.

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"Якщо Зеленський завершить свій термін і не піде на другий, то він стане суперлюдиною, яка перемогла у війні. Якщо ж він вчасно не піде, все закінчиться дуже погано. Можуть бути навіть імпічмент та юридичні розбірки", – віщує Хомутовська.

Щодо Залужного вона також описала два сценарії. Тарологиня зазначила, що головнокомандувач ЗСУ – великий воєначальник, який "увійде у всі історичні книги, особливо ті, які стосуються війни".

"Однак зараз його штовхають у політику. Але, я думаю, що він має відмовитися. І тоді він буде тією людиною, яка будуватиме нову армію. У нього є великий шанс керувати такими організаціями, як, наприклад, НАТО", – прогнозує Хомутовська.

Нагадаємо, раніше Хомутовська спрогнозувала, що перемога України вже близько і настане вона після великого контрнаступу ЗСУ.

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