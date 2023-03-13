Що чекає на Україну до 2025 року: астрологиня зробила суперечливий прогноз

З 7 березня "сувора" планета Сатурн буде перебувати у Рибах до 2025 року.

Відома астрологиня Ольга Медвецька надала суперечливий прогноз для України на два подальших роки, аж до 2025-го.

Про це пише "УНІАН".



Експертка розповіла, що 7 березня "сувора" планета Сатурн "проходить" у знак Риб, що несе "багато неприємностей".

За її словами, Сатурн - планета повільна, перебуває у кожному знаку цілих два роки, тож буде чинити "відносно довгостроковий вплив".

"Ми можемо знайти в історії людства періоди, коли Сатурн займав таке ж положення, і проаналізувати, що було, та спробувати передбачити, який напрямок подій чекає на нас", - зазначила астрологиня.

Медвецька розповіла, що Сатурн - планета обмежень, чіткості, планомірності, диктатури і правил.

Також Ольга Медвецька нагадала про декілька складних періодів в історії під час тотожної ситуації з Сатурном у Рибах.

"Сатурн посідав вказане положення, наприклад, у 30-х роках, коли були сталінські репресії, у 60-х - час брежнєвських гонінь, коли активно застосовувалася каральна психіатрія, а також у 90-х - панування мафії і "нових росіян". Тобто можливі малоприємні моменти до 2025 року"", - нагадала вона.

Водночас, за словами астрологині, на момент входу у знак Риб Сатурн не мав напружених аспектів, що втішає, оскільки може означати прямо протилежні наслідки на рівні подій:

"А саме - звільнення політв'язнів і репресованих, каяття фігур світового значення в скоєних помилках і гріхах, допомога нужденним на глобальному законодавчому рівні і закінчення авторитаризму", - додала Ольга Медвецька.

Раніше астрологиня назвала рік, коли закінчиться війна в Україні. Ним виявився не 2023-й.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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