Що чекає на Україну до кінця березня: тарологиня зробила детальний прогноз за різними регіонами

Розклад на картах таро свідчить про несподівані дії з боку держави-агресорки, ймовірне застосування нової зброї.

Відома тарологиня Рубіна Цибульська спрогнозувала, якою буде ситуація в різних регіонах України до кінця березня.

Про що свідчить розклад карт таро, вона розповіла на своєму YouTube-каналі.

За її словами, загалом карти вказують на місяць вичікування, який супроводжується накопиченням ресурсів, підготовкою людей.

Водночас можуть будуть несподівані дії з боку ворога, нова тактика його терористичних дій, застосування нової зброї.

Центральна Україна

Ситуація в цьому регіоні, за словами Цибульської, залишатиметься напруженою, оскільки ворог підступно готує новий удар.

"Буде в якийсь момент повтор ситуації, удар по житлових будинках. І також карта вказує на життєво важливі об'єкти", - заявила тарологиня.

Південь України

"Карти показують руйнування, рух людей. Загроза для південної частини України на березень залишається. Але до кінця місяця і на початку наступного очікуються якісь кардинальні зміни, радісні події...” - розповіла провидиця.

Цибульська прогнозує переможні дії українських військових, оскільки карта показує сльози радості.

“Але ця радість також буде переповнюватися страхом, люди все одно будуть ще перебувати в страху", - стверджує тарологиня.

Захід України

Держава-агресорка, як передбачає Цибульська, може спробувати вдарити по об'єктах, які не вдалося зруйнувати під час попередніх атак.

"Є удар, але є й захист. Військові України удари будуть утримувати, і розклад показує, що плани ворога не реалізуються", - стверджує тарологиня.

Також провидиця припускає, що в західній частині України можуть бути "нехороші ситуації", ймовірно, пов'язані з мінуванням.

Схід України

Цибульська прогнозує, що РФ спробує здійснити свої плани для досягнення якихось успіхів шляхом фейків і шантажу, тому буде багато брехні з боку агресора.

"Але руйнування і удари, вогонь - це все як і раніше залишається. І будуть повторні терористичні дії... Сильних змін на цей місяць я не бачу", - розповіла провидиця.

Водночас вона прогнозує активні дії з боку ЗСУ, які завдадуть ворогу колосальної шкоди.

Північ України

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За прогнозом тарологині, північна частина України може опинитися під масованими ударами РФ. Ситуація буде важкою.

"Розклад показує, що ворог спробує взяти реванш. Є удари і є руйнування життєво важливих об'єктів, це незакінчена справа для ворога", - стверджує вона.

Після багатьох ударів окупантів, за словами Цибульської, згодом для цього регіону вдасться отримати надійний захист.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, раніше таролог Людмила Хомутовська розтлумачила розклад на картах таро, який свідчить, що Росія не припинить масованих ракетних обстрілів і війна найближчим часом не вщухне.

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